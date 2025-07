Paprika-Mais-Salat: perfekter Sommersalat

Hast du schon deinen Grill entstaubt? Wenn nicht, dann wird es aber höchste Zeit. Die Temperaturen steigen und der Sommer steht vor der Tür. Wenn das nicht nach gemütlichen Grillabenden mit Freunden und Familie ruft? Was bei keinem guten BBQ fehlen darf: passende Salate wie dieser bunte Paprika-Mais-Salat.

Paprika-Mais-Salat: leckere Grillbeilage

Noch spielen die Salate beim Grillen meist eine kleine Nebenrolle als Beilagen. Doch das wird sich spätestens mit diesem leckeren Paprika-Mais-Salat ändern. Der ist knackig frisch, in Windeseile zubereitet und das Beste: unglaublich köstlich sowohl zu Fleisch und Fisch als auch zu Gemüse und Brot. Probier ihn unbedingt aus.

Das nächste Wochenende verspricht sommerliche Temperaturen und viel Sonne. Perfektes Wetter also, um mal wieder den Grill anzuschmeißen und Freunde oder Familie zu einem kleinen Grillfest einzuladen. Besorge Steaks, Grillkäse, Bratwürste und alles, was bei dir sonst noch so auf dem Rost landet und leg los. Die passende Idee für eine Salatbeilage kommt dabei von uns: dieser Paprika-Mais-Salat.

Der Salat kommt mit wenigen Zutaten aus, liefert aber ein aromatisches Feuerwerk. Hauptkomponente ist süßer Mais aus der Dose. Knackige Paprika, Gurke und rote Zwiebeln sowie ein Dressing mit saurer Sahne bringen Frische mit ins Spiel.

Wasche einfach das Gemüse und schneide es in Würfel. Lass den Mais gut abtropfen und vermenge es dann in einer Schüssel miteinander. Mische für das Dressing die saure Sahne mit Weißweinessig, Senf sowie Salz und Pfeffer und vermenge es mit dem Gemüse. Zum Schluss streust du noch geröstete Pinienkerne und geschnittene Petersilie über den Salat und lässt ihn vor dem Servieren kurz im Kühlschrank durchziehen.

Paprika-Mais-Salat Judith 4.14 ( 237 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Ziehzeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 1 EL Pinienkerne

1 rote Paprika

1/2 Salatgurke

1 rote Zwiebel

1 Dose Mais 285 g Abtropfgewicht

1 Handvoll glatte Petersilie

150 g saure Sahne

1 EL Weißweinessig

1 TL süßer Senf

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Röste die Pinienkerne in einer kleinen Pfanne ohne Öl bei mittlerer Hitze an, bis sie leicht goldbraun sind und duften. Stelle sie beiseite.

Wasche die Paprika und die Gurke. Entferne das Kerngehäuse der Paprika und schneide sie dann in kleine Würfel. Halbiere die Gurke längs, entferne bei Bedarf die Kerne und schneide sie ebenfalls in Würfel.

Ziehe die Zwiebel ab und schneide sie klein.

Lass den Mais gut abtropfen. Gib ihn dann zusammen mit Paprika, Gurke und Zwiebel in eine große Schüssel.

Wasche die Petersilie, schüttle sie trocken und schneide 🛒 sie dann klein.

Verrühre die saure Sahne in einer Schüssel mit Weißweinessig, dem Senf sowie Salz und Pfeffer zu einem cremigen Dressing. Gib das Dressing zum Gemüse und verrühre alles gut miteinander. Schmecke den Salat mit Salz und Pfeffer ab.

Streue die Pinienkerne und die Petersilie über den Salat und lass ihn vor dem Servieren mindestens 15 Minuten im Kühlschrank ziehen.

