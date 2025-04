Paprika-Reis-Suppe mit Hackbällchen: überzeugt selbst Suppenskeptiker

Ich finde Suppen irgendwie immer zu langweilig, weshalb sie bei mir eher selten auf den Tisch kommen. Bei dieser Paprika-Reis-Suppe mit Hackbällchen ist das aber anders. Schon nach dem ersten Löffel war ich begeistert und bereite sie mir seitdem mindestens einmal im Monat zu. Hier ist das Rezept für dich.

Wohlfühlgericht: Paprika-Reis-Suppe mit Hackbällchen

Die Paprika-Reis-Suppe mit Hackbällchen sättigt und punktet mit aromatischen Zutaten. Die Kombination aus süßlicher Paprika, gekochtem Reis und würzigen Hackbällchen ergibt ein unkompliziertes, aber raffiniertes Gericht, das nicht nur an kühlen Tagen schmeckt. Die Suppe lässt sich außerdem einfach zubereiten, ist am nächsten Tag fast noch leckerer – und bringt mit ihrer kräftigen Farbe auch optisch gute Laune an den Tisch.

Die Hackbällchen und der Reis machen die Paprika-Reis-Suppe besonders sättigend. In vielen Haushalten ist sie ein typisches Wochenendgericht, das alle zusammen genießen.

Ein weiterer Pluspunkt: Du kannst die Paprika-Reis-Suppe wunderbar vorbereiten oder auch in größeren Mengen kochen und portionsweise einfrieren. So eignet sich die Suppe perfekt für stressige Wochentage, an denen du nicht lange in der Küche stehen möchtest. Beim Aufwärmen entfaltet sich das Aroma sogar noch intensiver – ideal also für Meal-Prep-Fans.

Für die Suppe benötigst du einfache Zutaten, die du entweder bereits zu Hause hast oder in jedem Supermarkt findest. Zum Servieren passt ein Klecks Crème fraîche oder ein paar frische Kräuter.

Diese Suppe zeigt, wie einfach gutes Essen sein kann. Sie bringt traditionelle Zutaten in einen Topf und überzeugt mit ihrem Geschmack. Ob als schnelles Abendessen oder als Wohlfühlgericht fürs Wochenende – diese Suppe macht satt, glücklich und zufrieden.

Paprika-Reis-Suppe mit Hackbällchen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1/2 altbackenes Brötchen

3 Schalotten

1 Knoblauchzehe

5–6 Zweige frischer Thymian

1 Kugel Mozzarella 125 g

1 EL Kapern

350 g gemischtes Hackfleisch

1 Ei

Salz und Pfeffer

1 kleine Zwiebel

3 große Spitzpaprika

2 EL Olivenöl

500 g passierte Tomaten

700 ml Gemüsebrühe

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

140 g Basmatireis

100 g Schmand Zubereitung Das Brötchen in kleine Stücke schneiden und in einer Küchenmaschine oder mit einer Reibe fein zerkleinern. Alternativ kannst du fertiges Paniermehl verwenden (etwa 25 g).

Schalotten, Knoblauch und die Thymianblättchen fein hacken. Mozzarella in ca. 1,5 cm große Würfel schneiden. Kapern grob hacken.

In einer großen Schüssel das Hackfleisch mit Ei, Paniermehl, Schalotten, Knoblauch, Thymian, Kapern, Mozzarella, 1/2 TL Salz und etwas Pfeffer gründlich vermengen. Mit feuchten Händen 24 kleine Bällchen formen und auf einen Teller legen.

Einen Dämpfeinsatz 🛒 in einem großen Topf mit leicht köchelndem Wasser einsetzen (Bällchen dürfen nicht im Wasser liegen) und die Hackbällchen zugedeckt ca. 15 Minuten dämpfen. Alternativ kannst du sie auch im Ofen bei 160 °C Umluft für etwa 15–20 Minuten garen.

Zwiebel schälen und grob hacken. Paprika halbieren, entkernen, waschen und ebenfalls grob schneiden. In einem großen Topf das Olivenöl erhitzen. Zwiebeln und Paprika darin bei mittlerer Hitze etwa 4–5 Minuten andünsten, bis sie leicht weich sind.

Passierte Tomaten, Gemüsebrühe, Paprikapulver, 1 TL Salz und 2 Prisen Pfeffer zugeben, alles gut verrühren und aufkochen lassen.

Den Basmatireis in einem Sieb unter fließendem kaltem Wasser gründlich waschen. Zur Suppe geben und bei mittlerer Hitze zugedeckt ca. 17–20 Minuten köcheln lassen, bis der Reis weich ist.

Die gegarten Hackbällchen vorsichtig in die Suppe legen und einige Minuten mitziehen lassen, damit sich die Aromen verbinden.

Die Suppe in tiefen Tellern oder Schalen anrichten. Mit einem Klecks Schmand servieren.

