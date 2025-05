Lust auf Würze? Dann probiere diese Paprika-Salami-Quiche

Lust auf etwas richtig Leckeres, das gleichzeitig raffiniert und einfach zuzubereiten ist? Diese Quiche vereint das Beste, was die Küche zu bieten hat: fruchtige Paprika, würzige Salami, cremigen Feta und frisches Basilikum. Der Clou? Ein Hauch Chili-Honig, der am Ende für die perfekte Balance zwischen süß und scharf sorgt. Glaub mir, dieses Rezept bleibt nicht bei einem Stück! Also schnapp dir die Zutaten und leg los – dein Gaumen wird es dir danken.

Rezept für Paprika-Salami-Quiche: herzhaft und pikant

Quiche ist in meinen Augen ein Rezept, das immer geht. Es lässt sich tausendfach variieren, schmeckt immer köstlich und ist um einiges weniger aufwendig als man auf Anhieb denkt. Vor allem, wenn man beim Boden auf einen fertigen Teig aus dem Kühlregal setzt. Wir haben uns in dieser Version für einen Blätterteig entschieden.

In unsere Quiche packen wir dann in dünne Scheiben geschnittene Salami. Hier kannst du einfach deine liebste Sorte verwenden. Ob normale Paprika-Salami, Chorizo oder eine nach ungarischer Art, spielt keine Rolle. Hauptsache es schmeckt! Dazu gesellen sich rote und gelbe Paprika sowie Feta. Der Rest besteht aus Eiern, Milch, Sahne und Gewürzen, die wir miteinander vermischen und dann in die mit Teig ausgelegte und mit Füllung bestückte Quicheform gießen. Danach geht’s für rund 40 Minuten in den Ofen. Getoppt wird das Ganze zum Schluss mit Hot Honey.

Wir servieren zu unserer Paprika-Salami-Quiche einen frischen und knackigen Karottensalat mit einem unkomplizierten Dressing aus Balsamico-Essig und mit Zitrone aromatisiertem Öl. Genauso gut passt aber auch ein Tomaten- oder Rucola-Salat dazu.

Wie jedes unserer Rezepte, lässt sich auch dieses für die Paprika-Salami-Quiche ganz leicht abwandeln und damit zu einem neuen Geschmackserlebnis machen. Statt Feta sorgen Ziegenkäse oder Pecorino für eine feine Würze in der Quiche. Wenn du es etwas milder magst, ist Mozzarella die ideale Wahl.

Auch beim Boden kannst du ausprobieren, was du am liebsten magst. Ein klassischer Mürbeteig macht die Quiche rustikaler. Natürlich kannst du den Boden auch mit gekochten Kartoffelscheiben auslegen. Das sättigt zusätzlich.

Backe das nächste Mal eine Quiche Lorraine nach französischem Originalrezept. Unsere deftige Sellerie-Quiche schmeckt heiß und kalt köstlich. Oder probiere einmal eine Thunfisch-Quiche. Viel Spaß beim Nachmachen!

Paprika-Salami-Quiche Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Kochutensilien (findest du online, z.B. diese hier 🛒 1 Quicheform Ø 26 cm Zutaten 1x 2x 3x 1 Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal

1 rote Paprika

1 gelbe Paprika

150 g scharfe Salami

150 g Feta

1 Handvoll frische Basilikumblätter

2 Eier

150 ml Sahne

50 ml Milch

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 TL Oregano

2-3 EL Honig

1 TL Chiliflocken Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vor.

Rolle den Blätterteig aus und lege ihn in eine Quicheform. Lass einen kleinen Rand stehen und drücke ihn leicht an.

Wasche die Paprika, entkerne und schneide sie in dünne Streifen und verteile sie auf dem Blätterteig. Schneide die Salami in kleine Stücke und verteile sie ebenfalls in der Form.

Zerkrümle den Feta großzügig über die Paprika und Salami.

Hacke die Basilikumblätter grob und streue sie darüber.

Verrühre die Eier mit Sahne und Milch, würze mit Salz, Pfeffer und Oregano, und gieße die Mischung über die Füllung.

Backe die Quiche für 35–40 Minuten, bis sie goldbraun wird und die Ei-Mischung gestockt ist.

Während die Quiche ruht, erhitze den Honig in einem kleinen Topf leicht und rühre die Chiliflocken in den Honig ein.

Beträufle die fertige und leicht abgekühlte Quiche mit dem Chili-Honig, kurz vor dem Servieren.

Genieße die Quiche warm oder bei Raumtemperatur.

