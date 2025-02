Diese deftige Sellerie-Quiche schmeckt heiß oder kalt

Wer sagt, dass Sellerie nur in Suppen gehört? In dieser Quiche beweist das vielseitige Gemüse, dass es auch allein glänzen kann! Die Kombination aus butterzartem Sellerie, würzigem Bergkäse und frischem Thymian macht sie zu einem echten Highlight auf dem Teller. Der selbstgemachte Teig sorgt für eine herrlich knusprige Basis. Unser Rezept für Sellerie-Quiche ist perfekt für ein gemütliches Abendessen mit Freunden. Probier’s am besten gleich selbst!

So wird die Sellerie-Quiche richtig lecker

Diese Sellerie-Quiche ist schon für sich ein echtes Geschmackserlebnis – aber mit ein paar kleinen Extras kannst du sie noch weiter aufpeppen! Ein Teelöffel grober Dijon-Senf in der Sahne-Ei-Mischung sorgt für eine feine Würze und harmoniert perfekt mit dem Sellerie. Eine Prise Muskatnuss verleiht der Füllung eine angenehme Tiefe, während etwas Zitronenabrieb oder ein Spritzer Zitronensaft für Frische sorgt und die erdige Note des Selleries wunderbar ausbalanciert.

Wenn du es gerne etwas kräftiger magst, kannst du statt Bergkäse auch Gruyère oder einen würzigen Blauschimmelkäse für die Sellerie-Quiche verwenden. Und wenn du die Quiche noch bunter machen willst: Fein geschnittene Apfel- oder Birnenscheiben in der Füllung harmonieren wunderbar mit dem würzigen Bergkäse und bringen eine fruchtige Frische mit ins Spiel.

Ein perfektes Quiche-Erlebnis entsteht auch durch die Kombination von cremiger Füllung und knusprigem Boden. Damit der Mürbeteig besonders knackig wird, kannst du ihn vor dem Backen mit etwas Hartweizengrieß oder Semmelbröseln bestreuen – das verhindert, dass die Füllung den Boden in der Quiche-Form 🛒 aufweicht. Eine weitere tolle Möglichkeit für mehr Crunch: Nüsse und Kerne! Geröstete Haselnüsse, Walnüsse oder Sonnenblumenkerne passen perfekt zum Sellerie und sorgen für einen angenehmen Biss. Probier dich einfach aus und mach dein individuelles Rezept für Sellerie-Quiche daraus!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Nachdem du dich durch dieses Rezept geschlemmt hast, solltest du auch unbedingt mal diese herzhafte Wirsing-Quiche probieren. Mit einer unkomplizierten Zucchini-Quiche kannst du sowieso nie etwas falsch machen und nur punkten. Und wenn es mal wieder Zeit für einen Klassiker wird, backe eine Quiche Lorraine.

Sellerie-Quiche Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 55 Minuten Min. Portionen 6 Kochutensilien 1 Quiche-Form, Ø 28 cm Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 250 g Mehl

1 Ei

125 g Butter

1/2 TL Salz Für die Füllung: 500 g Sellerie

1 Lauch

3 Stiele Thymian

Etwas Öl zum Braten

80 g Bergkäse

3 Eier

150 ml Sahne

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Verknete für den Quiche-Teig Mehl, 1 Ei, Butter und Salz. Wickle den Teig in Frischhaltefolie und lass ihn für 1 Stunde im Kühlschrank ruhen.

Schäle den Sellerie und wasche den Lauch. Schneide den Sellerie in große Würfel, den Lauch in feine Ringe. Zupfe die Thymianblätter von den Stielen.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate den Sellerie mit Lauch und Thymian goldbraun an. Würze mit Salz und Pfeffer.

Reibe den Käse mit einer Küchenreibe. Verquirle Eier mit Sahne und würze die Sahne-Ei-Mischung mit Salz und Pfeffer.

Heize den Backofen auf 200 ℃ (Ober-Unterhitze) oder 180 ℃ (Umluft) vor. Fette eine Quiche-Form ein und bestäube sie mit etwas Mehl.

Rolle den Teig für die Sellerie-Quiche auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche aus, sodass die Teigplatte groß genug für die Quiche-Form ist. Lege sie in die Form, verteile die Sellerie-Mischung darauf und übergieße das Ganze mit der Sahne-Ei-Mischung. Bestreue alles mit Käse.

Backe die Sellerie-Quiche auf der untersten Schiene für ca. 30 Minuten.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.