Zucchini-Quiche: ein leckeres Rezept für alle Gelegenheiten

Ob warm, ob kalt, ob jung, ob im besten Alter: Diese Zucchini-Quiche schmeckt in jedem Zustand und sowohl großen als auch kleinen Gästen. Du kannst sie als ofenfrisches Abendessen zubereiten oder aber für ein Picknick, Brunch, eine spätsommerliche Gartenparty oder als Pausensnack für die Arbeit zubereiten. Mit dieser frischen Quiche machst du nichts falsch! Auch, weil unser Rezept gelingsicher ist.

Zucchini-Quiche: gar nicht so schwer

Hast du Kinder oder andere, erwachsene Familienmitglieder, die Gemüse eher skeptisch sehen? Diese Zucchini-Quiche überzeugt auch den größten Gemüsemuffel. Wohl auch, weil Zucchini zum beliebteren Gemüse zählen. Die milde Frische passt so gut zum Käse, der im Ofen an der Oberfläche so schön angebräunt wird. Und der knusprige Teigboden! Das schmeckt einfach. Wenn du magst, kannst du tollkühn werden und noch mehr Gemüse in der Zucchini-Quiche verstecken.

So kannst du den Gemüseskeptikern beispielsweise etwas angebratenen Brokkoli untermogeln. Doch auch ohne Experimente schmeckt die Zucchini-Quiche wunderbar. Du brauchst folgende Zutaten für den Teig (den du übrigens auch fertig aus dem Kühlregal bekommst): Mehl, kalte Butter, ein Ei, ein wenig Wasser und Salz. Verknete alles zu einer Teigkugel, die du in Frischhaltefolie einwickelst und eine halbe Stunde in den Kühlschrank legst.

Genug Zeit, um in Ruhe die Füllung für deine Zucchini-Quiche vorzubereiten. Dafür dünstest du Zwiebeln und Knoblauch in einer Pfanne an. Gib klein gewürfelte Zucchini hinein und brate sie kurz an. Gib Gewürze, Salz und Pfeffer dazu und ab in eine Schüssel damit. Verquirle Eier mit Sahne und Milch und gieße die Mischung dazu. Vermenge alles. In der Zwischenzeit heizt du den Backofen vor und legst den Teig in die Quicheform. Backe ihn für 10 Minuten vor, damit der Teigboden überall schön knusprig wird. Nun kommt die Füllung hinein, geriebener Käse obendrauf und die Quiche noch einmal für eine halbe Stunde in den Ofen. Fertig!

Probiere doch auch mal das französische Original: Quiche Lorraine! Das ist die Mutter aller Quiches. Eine besondere Leckerei, gerade zum Frühstück, ist diese Toastbrot-Quiche. Und wenn du ganz auf einen Teig verzichten möchtest, dann lege ich dir diese tolle Kartoffel-Speck-Quiche ans Herz.