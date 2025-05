Sehnsucht nach Italien? Dann gibt’s bei uns Pasta aglio e olio mit gerösteter Aubergine

Hast du Lust auf ein richtig herzhaftes Wohlfühlgericht, dass dich direkt in eine italienische Trattoria katapultiert? Dann solltest du unbedingt unsere Pasta aglio e olio mit Aubergine nachkochen. Das Ergebnis? Ein unschlagbarer Genuss, der nicht nur satt, sondern auch glücklich macht.

Mach dir Pasta aglio e olio mit Aubergine

Ich liebe italienisches Essen. Pizza und Pasta gehen bei mir immer. Auch zu Hause bereite ich mir gerne und oft Nudeln zu. Einfach, weil sie immer gut schmecken und die Gerichte meistens unkompliziert in der Zubereitung sind. Außerdem schlägt mein Herz einfach für Kohlenhydrate, was soll ich sagen. Ein Klassiker, den ich jederzeit verputzen könnte: Pasta aglio e olio. Zu viel Knoblauch gibt’s bei mir nicht – je mehr, desto besser.

Neulich saß ich wieder beim Italiener und konnte mich einfach nicht zwischen zwei Gerichten entscheiden. Ich schwankte zwischen Pizza Parmigiana und meinen geliebten Nudeln mit Knoblauch und Olivenöl. Am liebsten hätte ich einfach beides gegessen. Das war der Moment, in dem mir bewusst wurde, dass ich ja wirklich das beste beider Welten haben könnte, indem ich beide Gerichte einfach verbinde. Herausgekommen ist eine Pasta aglio e olio mit Aubergine.

Fun Fact: Wusstest du, dass die Aubergine, trotz ihrer Verwendung als Gemüse, botanisch gesehen eine Beere ist? Die Aubergine, wie wir sie heute kennen, stammt ursprünglich aus Asien, genauer gesagt aus der Region, die heute Indien beinhaltet. Schon seit über 4000 Jahren wird sie dort kultiviert! Ihren Weg nach Europa fand sie im Mittelalter, durch Berührungspunkte der Seidenstraße und mit Hilfe arabischen Handels.

Neben der Aubergine benötigst du für das Rezept Nudeln, Knoblauch, Parmesan, Olivenöl sowie Salz, Pfeffer und Oregano. Dann kann es auch schon losgehen!

Bereite zuerst die Aubergine vor. Diese würfelst und marinierst du mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und Oregano und röstest sie anschließend im Ofen. Währenddessen kannst du die Nudeln al dente kochen. Verwende einfach die, die du am liebsten isst. Nebenbei röstest du den Knoblauch in Olivenöl in der Pfanne. Sobald die Aubergine und die Nudeln fertig sind, gibst du sie mit hinein. Füge etwas Pastawasser und Parmesan hinzu und vermenge alles miteinander. Schon ist die Pasta aglio e olio mit Aubergine fertig. Lass es dir schmecken!

Pasta aglio e olio mit Aubergine Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 mittelgroße Aubergine

4 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 TL Oregano

200 g Pasta nach Wahl

2 Knoblauchzehen

50 g Parmesan

1 Prise Chiliflocken optional

Etwas frisches Basilikum zum Garnieren (optional) Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) vor.

Wasche die Aubergine und schneide sie in kleine Würfel. Gib die Auberginenwürfel auf ein Backblech, beträufle sie mit 2 EL Olivenöl und würze mit Salz, Pfeffer und Oregano. Mische alles gut durch. Röste die Auberginen im Ofen für etwa 20-25 Minuten. Wende sie nach der Hälfte der Zeit.

Koche die Pasta in einem großen Topf mit Salzwasser nach Packungsanweisung al dente.

Während die Pasta kocht, erhitze die restlichen 2 EL Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze.

Schäle und hacke den Knoblauch fein oder drücke ihn durch eine Knoblauchpresse 🛒 . Brate ihn im Olivenöl an, bis er goldbraun und duftend ist. Achte darauf, dass er nicht verbrennt.

Hebe die knusprig gerösteten Auberginen aus dem Ofen und gib sie in die Pfanne zum Knoblauchöl. Mische gut durch.

Gieße die gekochte Pasta ab. Hebe ein bisschen Pastawasser auf. Gib die Nudeln in die Pfanne. Vermenge alles miteinander.

Füge den geriebenen Parmesan und etwas Pastawasser hinzu und mische nochmals alles gründlich. Würze nach Bedarf mit Salz, Pfeffer und optional Chiliflocken.

Serviere die Pasta auf Tellern und garniere nach Belieben mit frischem Basilikum.

