Als Erstes kochst du einen Topf Nudeln. In der Zwischenzeit kannst du dich bereits dem Hackfleisch widmen. Brate es kräftig mit Knoblauch und Zwiebeln in Olivenöl an. Würze es mit Thymian und Rosmarin. Gib Tomatenketchup, passierte Tomaten sowie Salz und Pfeffer hinzu.