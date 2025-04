Pasta mit Speck und Pilzen: schnell, einfach, richtig lecker

Pasta mit Speck und Pilzen bringt herzhafte Aromen auf deinen Teller, ohne dass du stundenlang in der Küche stehen musst. Die Kombination aus knusprigem Speck, aromatischen Pilzen und cremiger Soße sorgt für ein schnelles Gericht, das nach einem langen Tag genau das Richtige ist. In nur wenigen Schritten zauberst du dir ein Essen, das schmeckt wie aus einer kleinen Trattoria mitten in Italien – unkompliziert, sättigend und einfach gut.

Rezept für Pasta mit Speck und Pilzen

Pasta ist aus der italienischen Küche nicht wegzudenken – und mit gutem Grund. In der Kombination mit Speck und Pilzen erinnert sie an traditionelle Rezepte aus Norditalien, insbesondere aus der Region Emilia-Romagna. Dort schätzt man Gerichte, die mit wenigen, aber hochwertigen Zutaten auskommen und trotzdem viel Geschmack liefern. Die Pasta mit Speck und Pilzen passt perfekt in diese Philosophie: Sie ist bodenständig, aromatisch und schnell gemacht.

Die Pasta mit Speck und Pilzen gehört zu den Gerichten, die schon beim ersten Bissen ein wohliges Gefühl auslösen. Viele Familien in Italien und auch hierzulande kennen Varianten davon. Manche geben noch ein paar Erbsen dazu, andere verfeinern die Soße mit einem Schuss Weißwein.

Die Zubereitung ist denkbar einfach: Du kochst die Nudeln al dente, während du Speck und Pilze zusammen mit Zwiebeln und Knoblauch in der Pfanne anbrätst. Danach gibst du noch etwas Sahne hinzu. Zum gibst du die Nudeln mit in die Pfanne und servierst das Gericht mit geriebenem Parmesan. In weniger als 30 Minuten steht die Pasta mit Speck und Pilzen auf dem Tisch.

Sie beweist, dass gutes Essen nicht kompliziert sein muss. Mit ein paar frischen Zutaten und etwas Zeit zauberst du dir eine Mahlzeit, die satt und zufrieden macht – und garantiert öfter auf deinem Speiseplan landet.

Pasta mit Speck und Pilzen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Spaghetti

150 g geräucherter Speck am Stück oder in dicken Scheiben

200 g braune Champignons

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Olivenöl

100 ml Sahne

Salz und Pfeffer

2 EL geriebener Parmesan Zubereitung Koche die Spaghetti in reichlich Salzwasser al dente und gieße sie anschließend ab. Hebe etwas Nudelwasser auf.

Schneide den Speck in grobe Stücke oder dicke Streifen.

Putze die Champignons mit einem Küchentuch und schneide sie in Scheiben.

Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides fein.

Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne 🛒 . Brate den Speck bei mittlerer Hitze knusprig an.

Gib die Zwiebel und den Knoblauch zum Speck und brate alles kurz mit.

Füge die Champignons hinzu und brate sie 5–7 Minuten, bis sie goldbraun sind und leicht bräunen.

Gieße die Sahne dazu und würze mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer. Lass die Soße kurz einkochen.

Vermenge die Spaghetti mit der Soße in der Pfanne. Falls nötig, gib etwas vom Nudelwasser dazu, um die Soße cremiger zu machen.

Richte die Pasta mit Speck und Pilzen auf Tellern an und streue nach Belieben geriebenen Parmesan darüber.

