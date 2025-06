Mit Käse überbacken und sommerlich: Pasta-Primavera-Auflauf

Auch im Sommer gibt es immer mal wieder Tage, die nicht ganz so warm sind wie andere. Doch das ist kein Problem, denn das bedeutet auch, dass wir an diesen wieder Hunger auf Ofengerichte haben. Pluspunkte, wenn diese eine ordentliche Schicht Käse mitbringen. Gleichzeitig wollen wir den Sommer nicht komplett außer Acht lassen. Daher ist ein Pasta-Primavera-Auflauf genau das Richtige. Hier ist das Rezept.

Pasta-Primavera-Auflauf: sommerliches Ofengericht

Egal, zu welcher Jahreszeit – Ofengerichte gehen immer. Besonders an Tagen, wenn die Sonne sich nicht blicken lässt. Wir bereiten an diesem momentan sehr gern Pasta-Primavera-Auflauf zu. Der besteht aus Penne (oder anderen Nudeln deiner Wahl), frischem Saisongemüse und natürlich ordentlich Käse. Perfekt für gemütliche Abende, an denen du nur wenig Lust hast, zu kochen und trotzdem etwas Leckeres auf dem Tisch haben möchtest.

Die Zubereitung ist sehr einfach und geht schnell über die Bühne. Setze am besten direkt einen Topf Wasser auf und koche die Nudeln darin gerade so al dente. Während das passiert, bereitest du das Gemüse vor. Schneide Brokkoli in Röschen, Paprika in Streifen und halbiere einige Kirschtomaten. Blanchiere den Brokkoli kurz in gesalzenem Wasser. Vermische das Gemüse mit den Nudeln, streue ein paar tiefgekühlte Erbsen hinzu und gieße eine Sahne-Knoblauch-Brühe-Mischung darüber. Dann folgt etwas geriebener oder gezupfter Mozzarella.

Backe den Pasta-Primavera-Auflauf im Ofen, bis der Käse goldbraun zerlaufen ist und der Auflauf friedlich vor sich hin blubbert. Dann ist er fertig und du kannst ihn ohne Weiteres genießen. Möchtest du einen extra Frischekick, serviere doch einen frischen Salat dazu. Du magst keine Paprika? Kein Problem, ersetze sie einfach durch anderes Gemüse. Wie wäre es zum Beispiel mit blanchierten grünen Bohnen oder etwas Blumenkohl? So lecker kann einfache Küche schmecken.

Lust auf weitere, einfache Auflaufrezepte? Bereite doch einen französischen Kartoffel-Hackfleisch-Auflauf zu oder genieße einen Thunfisch-Nudelauflauf. Auch lecker: Enchilada-Auflauf.

Pasta-Primavera-Auflauf Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Nudeln nach Wahl z.B. Penne

Salz

1 kleiner Brokkoli ca. 250 g

1 rote Paprika

150 g Kirschtomaten

1 Knoblauchzehe

1 Handvoll Basilikumblätter

100 g TK-Erbsen

200 ml Sahne

100 ml Gemüsebrühe

200 g Mozzarella gerieben oder gezupft

Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Koche die Pasta in reichlich gesalzenem Wasser gerade so al dente, gieße sie ab und stelle sie beiseite.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Bereite derweil das Gemüse vor: Teile den Brokkoli in kleine Röschen, schneide die Paprika in Streifen und halbiere die Kirschtomaten. Reibe die Knoblauchzehe. Schneide die Basilikumblätter klein.

Blanchiere den Brokkoli 2-3 Minuten in kochendem Salzwasser und gieße ihn dann ab.

Vermische Sahne, Gemüsebrühe, Basilikum und den geriebenen Knoblauch und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Vermische Pasta, Brokkoli, Paprika, Tomaten und Erbsen in einer großen Auflaufform 🛒 . Gieße die Sahnemischung darüber und mische alles gut durch.

Streue den Mozzarella großzügig darüber und backe den Auflauf etwa 20 Minuten im Ofen, bis der Käse goldbraun ist und der Auflauf leicht blubbert.

