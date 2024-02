Wer die Wahl hat, hat die Qual – auch wenn es darum geht, ob Spaghetti bolognese oder Lasagne auf den Tisch und in den Bauch wandern sollen. Beides sind herzhafte Klassiker der mediterranen Küche, die Zutaten ähneln sich und doch ist das Ergebnis ein ganz anderes. Zeit für einen Kompromiss! Die Lösung präsentiert sich dir in diesem Video.

Überbackene Pasta-Röllchen aus dem Ofen

Die besten Eigenschaften beider Gerichte in einem ganz neuen vereint! Beim Rollen der Lasagneplatten bleibt es wahrscheinlich nicht, denn ist der Bauch gut gefüllt, rollst auch du.

Gefüllt sind unsere Pasta-Röllchen mit Hackfleisch und Möhren gepaart mit fruchtigen Tomaten. Hast du sie in die Pfanne gestellt, kommt auch schon geriebener Mozzarella darüber. Ein Teil der Tomatensoße darf in der Pfanne Platz nehmen und die Pasta-Röllchen umspielen. Die Pfanne sollte übrigens ofenfest sein, denn jetzt kommt das Ganze in die Röhre.

