Pavlova mit Kirschen

Hast du schon einmal von Pavlova gehört? Wenn nicht, dann hast du etwas verpasst! Diese himmlische Torte ist eine Kombination aus knusprigem Baiser und süßen, saftigen Kirschen. Ein Geschmackserlebnis, das dich nach mehr verlangen lässt.

Rezept für knusprige Pavlova mit süßen Kirschen

Pavlova ist eine luftig-lockere Torte aus Baisermasse, Sahne und Früchten, die in Australien und Neuseeland als eines der Nationalgerichte gilt. Das Besondere an der Torte ist das Baiser, das außen knusprig wird, aber innen schön weich bleibt. Nach dem Backen wird die Torte mit Schlagsahne und Früchten gefüllt und dekoriert.

Diese Torte hat eine interessante Geschichte. Denn darüber, wer die Pavlova erfunden hat, streitet man sich in Australien und Neuseeland noch immer. Fest steht aber so viel: Die Torte wurde nach der russischen Ballerina Anna Pavlova benannt, die in den 1920er Jahren in beiden Ländern Auftritte hatte, und ist einfach unwiderstehlich.

Das knusprige Baiser, das im Mund schmilzt und sich mit den süßen Kirschen vermischt, ist wirklich unvergleichlich lecker. Die Kirschen selbst verleihen diesem Kuchen eine erfrischende und fruchtige Note, die perfekt zur Süße der Baiserschale passt. Und das Beste daran? Die Pavlova ist unglaublich einfach zuzubereiten und ein absoluter Hochgenuss. Entgehen lassen solltest du dir die luftig-lockere Sahnebaiser-Torte deshalb auf keinen Fall.

