Pecan Pie: ein süßer Südstaaten-Klassiker zu Thanksgiving

Wenn es um klassische amerikanische Desserts geht, steht die Pecan Pie ganz oben auf der Liste. Die fantastische Kreation mit der perfekten Mischung aus Karamell, Butter und Pekannüssen ist ein Traum für jeden, der Süßes mag. Mit unserem Rezept beeindruckst du deine Gäste mit einem ungewöhnlichen Kuchen, der hierzulande mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte.

Pecan Pie: ein Dessert-Traum

Die Wurzeln des Pecan Pie liegen tief im Süden der USA, wo Pekannussbäume heimisch sind. Ursprünglich kamen vermutlich französische Siedler in Louisiana auf die Idee, die Pekannüsse mit süßen Zutaten wie Zucker und Sirup zu kombinierten, um daraus eine Pie zu kreieren. Heute ist die Pecan Pie in den USA so beliebt, dass sie oft als „offizielles“ Dessert des amerikanischen Südens gilt.

In den 1930er Jahren gewann die Pecan Pie an Popularität, als der amerikanische Maissirup-Hersteller Karo begann, das Rezept auf seinen Sirupflaschen zu drucken. Die Pie wurde so zum Klassiker und in unzähligen Familien-Rezeptbüchern verewigt. Wir verwenden anstelle des klassischen Maissirups, der hierzulande nicht ganz einfach erhältlich ist, wunderbaren Ahornsirup. Das Ergebnis wird dich dennoch begeistern.

Der Pecan Pie schmeckt sowohl warm als auch kalt und harmoniert wunderbar mit einer Kugel Vanilleeis oder einem Klecks frisch geschlagener Sahne. Wusstest du, dass die Pekannuss zu den gesündesten Nüssen gehört? Sie enthält zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe und gesunde Fette, die gut für Herz und Kreislauf sind. Dies macht die Pie zwar nicht zum gesunden Dessert, beruhigt aber vielleicht ein wenig das Gewissen.

Ein weiterer Klassiker der amerikanischen Küche, ohne den Thanksgiving undenkbar ist, ist die Pumpkin Pie. Wir kombinieren ihn hier ebenfalls mit Pekannüssen und vereinen so das beste aus beiden Welten. Herrlich karamellig ist auch dieser Feigen-Pekannuss-Kuchen aus der Kastenform. Und wer es weiterhin amerikanisch halten will, sollte sich diese Sticky Buns mit Karamell nicht entgehen lassen.