Als Erstes beginnst du mit der Zubereitung des Hefeteigs. Verrühre Hefe mit Milch in einer Schüssel und gib dann Mehl, Salz, Zucker, Eier und Butter hinzu. Verknete alles so lange, bis ein glatter Teig entstanden ist. Decke den Teig ab und lasse ihn ca. 1 bis 1 1/2 Stunden gehen.

Als Erstes beginnst du mit der Zubereitung des Hefeteigs. Verrühre Hefe mit Milch in einer Schüssel und gib dann Mehl, Salz, Zucker, Eier und Butter hinzu. Verknete alles so lange, bis ein glatter Teig entstanden ist. Decke den Teig ab und lasse ihn ca. 1 bis 1 1/2 Stunden gehen.