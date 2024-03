Frühstück: Milchbrötchen selber machen ist wirklich so einfach!

Hast du schon einmal bei der Bäckerei in der Schlange gestanden, nur um festzustellen, dass dein Lieblingsgebäck ausverkauft ist? So kann ein sonst so schöner Sonntagmorgen schon einen etwas traurigen Stich bekommen. Eine Lösung dafür ist es, sich seine liebsten Milchbrötchen selber zu backen, ganz einfach zu Hause. Dank dieses einfachen Rezepts wirst du nie wieder Schlange stehen müssen, um ofenwarme Milchbrötchen zu ergattern!

Milchbrötchen selber machen

Was ist dein Lieblingsgebäck von der Bäckerei um die Ecke? Croissants, Käsebrötchen oder Laugenstangen? Schwierig, sich auf einen definitiven Favoriten festzulegen. Aber ein Gebäck ist immer weit vorne im Rennen: Milchbrötchen. Ob in Hörnchen- oder Brötchenform, der leichte Hefeteig begeistert Kinder und Erwachsene in gleichem Maße. Kein Wunder, denn die kleinen Backwerke sind süß und luftig und, besonders wenn sie aus dem Ofen kommen, einfach unwiderstehlich lecker.

Milchbrötchen können auch abgepackt gekauft werden und sind ein beliebter Snack unter Kindern. Diese industriell gefertigten Brötchen enthalten jedoch viele Zusatzstoffe und können sogar alkoholhaltige Zusätze als Aromen enthalten. So sind sie für den Verzehr von Kindern eigentlich nicht geeignet. Verhindert werden kann das, indem du Milchbrötchen selber backst. Das geht ganz einfach und das Ergebnis ist allemal gesünder als die gekaufte Variante.

Die Basis für selbstgebackene Milchbrötchen ist ein süßer Hefeteig. Dieser muss mehrfach gehen, damit er eine besonders feinporige Struktur entwickelt. Ob du ihn nach dem Kneten zu Brötchen oder Hörnchen formst, liegt ganz bei dir. Formst du aus ihnen Brötchen, denke daran, den Teig schräg einzuschneiden. Sonst kann es passieren, dass die Brötchen unkontrolliert einreißen. Du kannst den Teig auch schon am Vorabend vorbereiten, zu Brötchen oder Hörnchen formen und abgedeckt im Kühlschrank stehen lassen. Temperiere die Teiglinge am nächsten Morgen kurz, bestreiche sie mit Milch und backe sie frisch auf!

Besonders gut schmecken selbstgebackene Milchbrötchen mit etwas Butter bestrichen. Aber auch süße Aufstriche sind ein wahrer Genuss. Mit etwas selbstgemachter Nutella oder einem süßen Raffaello-Aufstrich ähneln sie fast schon eher Kuchen, die sich aufgrund ihrer handlichen Größe perfekt als Snack für unterwegs eignen. Magst du es eher fruchtig, bestreiche sie doch mit einer Orangenmarmelade.