Pellkartoffeln mit Bärlauch-Quark: frisches Frühlingsgericht

Es ist kaum zu übersehen, dass die Bärlauch-Saison in vollem Gange ist. Beim Besuch im Supermarkt liegt das Kraut wieder in den Auslagen, Freunde planen euphorisch ihren nächsten Ausflug in den Wald zum Sammeln und Kochzeitschriften werben auf ihren Titelblättern wieder mit den neuesten und leckersten Bärlauch-Rezepten. Davon lassen wir uns gerne inspirieren und gönnen uns zum Mittagessen eine Portion Pellkartoffeln mit Bärlauch-Quark.

Schnelles Rezept für Pellkartoffeln mit Bärlauch-Quark

Auch wir freuen uns über das frische grüne Waldkraut und haben schon das eine oder andere Lieblingsrezept damit ausprobiert. Heute gibt es mal Pellkartoffeln mit Bärlauch-Quark.

Pellkartoffeln mit Quark (und Leinöl) ist ein kulinarischer Klassiker, der schnell zubereitet ist und oft dann auf den Tisch kommt, wenn für große Kochsessions nicht viel Zeit bleibt. Wir verpassen dem Gericht passend zum Frühling ein frisches Upgrade und genießen ihn mal mit einem Bärlauch-Quark. Pellkartoffeln und Bärlauch, das passt ausgezeichnet zusammen, davon kannst du dich mit unserem Rezept selbst überzeugen.

Dass wir Fans der einfachen Küche sind, ist längst kein Geheimnis mehr. Kein Wunder, dass es diese schnellen Pellkartoffeln mit Bärlauch-Quark deshalb gerade in die obersten Plätzen unser Lieblingsrezepte-Rangliste geschafft hat. Du musst lediglich die Kartoffeln in einem großen Topf 🛒 mit Wasser gar kochen und nebenbei den Quark anrühren. Für eine frische Note und cremigere Konsistenz fügen wir noch etwas Zitronensaft und Schmand hinzu.

Lass den Quark etwas im Kühlschrank durchziehen, bevor du ihn servierst, dann schmeckt er noch intensiver. Übrigens: Der Bärlauch-Quark schmeckt nicht nur zu Pellkartoffeln. Probier ihn auch mal als Dip zu Gemüsesticks, als Dip zu Crackern oder als Aufstrich auf Brot. Es lohnt sich, am besten gleich ein bisschen mehr von dem leckeren Quark zuzubereiten.

Im Bärlauch-Fieber? Dann haben wir noch viele weitere leckere Ideen, wie du das gesunde Waldkraut zubereiten kannst. Unglaublich köstlich schmeckt der wilde Knoblauch auch als Bärlauchbutter. Probiere sie mal zu frisch gebackenem Brot. Du wirst begeistert sein. Möchtest du den Geschmack des Krauts konservieren, mach ein Bärlauchsalz und auch in einem Bärlauch-Kartoffelgratin ist der wilde Knoblauch ein Genuss.

Pellkartoffeln mit Bärlauch-Quark 4.63 ( 16 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g festkochende Kartoffeln

100 g frischer Bärlauch

1 Knoblauchzehe

500 g Quark 20 % Fett

50 g Schmand

2 EL Olivenöl

1/2 Bio-Zitrone Saft und Abrieb

Salz Zubereitung Wasche die Kartoffeln gründlich und koche sie in einem Topf mit reichlich Wasser für rund 25 Minuten gar.

Wasche in der Zwischenzeit den Bärlauch, tupfe ihn trocken und hacke ihn fein. Ziehe den Knoblauch ab und presse ihn in eine Schüssel.

Gib den Quark, den Schmand, das Olivenöl, 1 EL Zitronensaft und den Abrieb einer halben Zitronenschale zum Knoblauch in die Schüssel und verrühre alle Zutaten gut miteinander, bis eine glatte Masse entsteht. Rühre den Bärlauch unter und schmecke den Quark mit Salz ab.

Stelle den Quark abgedeckt bis die Pellkartoffeln gar sind zum Durchziehen in den Kühlschrank.

Gieße die Kartoffeln ab und pelle sie. Serviere sie warm mit dem Bärlauch-Quark.

