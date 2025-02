Lust auf ein besonderes Brot? Peperoni-Baguette ist die Antwort

Baguette wie vom Bäcker? Klar! Aber warum nicht noch besser – und mit mehr Geschmack? Dieses selbstgemachte Peperoni-Baguette überzeugt mit knuspriger Kruste, fluffigem Inneren und einer pikant-scharfen Note, die das Brot zum echten Highlight macht. Perfekt als Snack, Beilage oder einfach nur zum Genießen. Du brauchst keine Profi-Bäcker-Skills, nur ein bisschen Zeit und Lust auf ein richtig gutes Brot.

Schärfe trifft auf Knusprigkeit: Rezept für Peperoni-Baguette

Unser pikantes Peperoni-Baguette ist ganz einfach gemacht und du brauchst auch nur ganz wenige Zutaten dafür. Mehl, Salz und Zucker hast du bestimmt eh immer zu Hause. Alles, was dann noch fehlt, ist etwas frische Hefe und eingelegte rote Peperoni. Alle Zutaten bereit? Los geht’s!

Löse zuerst etwas Zucker in lauwarmem Wasser auf, bevor du die Hefe hinein bröselst. Lass die Mischung ruhig kurz stehen, sodass sich die Hefe aktivieren kann. Es sollten sich dann leichte Bläschen bilden. Währenddessen kannst du die Peperoni aus dem Glas abtropfen lassen und sie anschließend fein hacken. Als nächstes vermischst du in einer Schüssel Mehl, Salz und die gehackten Peperoni miteinander. Gieße das Hefewasser dazu und verknete alles zu einem gleichmäßigen Teig. Decke ihn ab und lass ihn für mindestens eineinhalb bis zwei Stunden bei Zimmertemperatur ruhen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Hatte der Baguette-Teig genug Ruhezeit, gib ihn auf eine gut mit Mehl bestäubte Arbeitsfläche und bringe in vorsichtig in die gewünschte Form. Zum Schluss ritzt du die Oberfläche noch etwas ein für das typische Baguette-Muster. Backe das Peperoni-Baguette nun für 25 bis 30 Minuten bei 220 Grad Celsius. Stelle am besten eine feuerfeste Form 🛒 mit Wasser mit in den Ofen. Das sorgt dafür, dass das Baguette nicht austrocknet und schön knusprig wird. Lass das Brot auf einem Gitter auskühlen, wenn es fertig ist.

Auf Leckerschmecker findest du noch viele weitere leckere Rezepte für Brot, Brötchen und Co. Dieses herzhafte Zwiebel-Baguette kommt ebenso mit einer Handvoll Zutaten aus und ist leicht gebacken. Unser Rezept für Haferflocken-Stangen ist perfekt fürs Frühstück. Oder du machst einmal Kräuterbaguette selbst.

Peperoni-Baguette Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Ruhezeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 40 Minuten Min. Portionen 1 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 Prise Zucker

135 ml lauwarmes Wasser

5 g frische Hefe

200 g Weizenmehl Typ 405

1 TL Salz

Rote Peperoni eingelegt, nach Geschmack Zubereitung Löse Zucker in warmem Wasser auf, krümel die Hefe hinein und lass die Zuckerwasser-Hefe-Mischung kurz stehen, bis sich leichte Bläschen bilden.

Gieße die Peperoni in ein Sieb und lass sie gut abtropfen. Hacke sie fein. Vermenge in einer großen Schüssel Mehl, Salz und Peperonistücke miteinander. Gieße das Hefewasser hinzu und verknete alles zu einem gleichmäßigen Teig. Lass den Teig zugedeckt für ca. 2 Stunden bei Zimmertemperatur ruhen.

Heize den Ofen auf 220 °C (Ober-/Unterhitze) oder 200 °C (Umluft) vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus. Fülle eine feuerfeste Form mit Wasser und stelle sie in den Ofen.

Bestäube die Arbeitsfläche mit etwas Mehl und gib den Teig darauf. Bringe ihn in die gewünschte Form. Schneide die Oberseite mit einem Messer leicht ein.

Backe das Peperoni-Baguette für 25-30 Minuten. Lass es auf einem Gitter vollständig auskühlen, bevor du es aufschneidest.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.