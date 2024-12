Pepparkakor-Plätzchen dürfen in Schweden zu Weihnachten nicht fehlen

Wie feiert man eigentlich anderswo Weihnachten? Genau wie in deutschen Familien gibt es auch in anderen Ländern Traditionen, die die Adventszeit und die Feiertage verschönern. Im Norden verkürzt man sich etwa die Wochen bis zum Fest mit den schwedischen Gewürzplätzchen Pepparkakor.

Rezept für Pepparkakor: So gelingen schwedische Gewürzplätzchen

Die sehen aus wie Pfefferkuchen, werden aber unter anderem mit Sahne gebacken. Klassischerweise werden die schwedischen Gewürzplätzchen außerdem mit Zuckerguss verziert. Die Kekse schmecken also nicht nur herrlich aromatisch, sondern sehen auch noch richtig hübsch aus.

Mit diesem Rezept kannst du dir also ein bisschen skandinavischen Weihnachtscharme in deine eigenen vier Wände holen. Schon beim Backen entsteht ein hyggeliges Gefühl, wie man bei unseren europäischen Freunden im Norden sagt. Was das bedeutet? Man kann es mit Gemütlichkeit übersetzen, und damit sind die schwedischen Gewürzplätzchen wie gemacht für die Vorweihnachtszeit!

Beachte: Der Teig für die Pepparkakor muss mehrere Stunden im Kühlschrank ruhen, bevor du daraus schwedische Gewürzplätzchen ausstechen kannst. Am besten bereitest du ihn deshalb schon am Vorabend zu, sodass du morgens mit dem Backen beginnen kannst. Alternativ kannst du ihn auch in den Tiefkühler legen, dann dauert es nicht ganz so lang, bis er weiterverarbeitet werden kann.

Typische Formen für Pepparkakor sind Herzen, Sterne oder Pferde, die du mit einem passenden Pferde-Plätzchenausstecher🛒 mühelos backen kannst. Aber auch alle anderen Formen eignen sich für die Kekse. Also, worauf wartest du noch? Lass uns loslegen!

Reise in der Adventszeit um die Welt, ohne deine eigene Küche zu verlassen! Mit Rezepten für toskanische Mandelplätzchen oder italienischen Zitronenplätzchen erfährst du, wie Weihnachten im Süden schmeckt. Und Mailänderli mit Zitronengeschmack isst man gerne in der Schweiz.

Pepparkakor: schwedische Gewürzplätzchen Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 8 Minuten Min. Kühlzeit 6 Stunden Std. Gesamtzeit 6 Stunden Std. 38 Minuten Min. Portionen 40 Stück Zutaten 1x 2x 3x 100 g Butter

70 g Zucker

1/2 TL Zuckerrübensirup oder anderer dunkler Sirup

75 ml Schlagsahne

1 TL Ingwer gemahlen

1 TL Zimt gemahlen

1/2 TL Gewürznelken gemahlen

350 g Mehl

1 TL Natron

Zuckerguss Zubereitung Starte am besten am Vorabend und zerlasse die Butter in einem Topf.

Gib Zucker und Sirup dazu und verrühre alles, bis sich der Zucker aufgelöst hat.

Rühre die Sahne, den Ingwer, den Zimt und die Nelken ein und nimm den Topf vom Herd.

Mische das Mehl mit dem Natron und vermenge den Mix anschließend mit den Zutaten im Topf, sodass ein glatter, relativ weicher Teig entsteht. Lass diesen 6 Stunden oder über Nacht im Kühlschrank ruhen.

Rolle den Teig portionsweise auf einer Arbeitsfläche aus und stich Plätzchen aus. Backe diese bei 175 °C Ober-/ Unterhitze für 6-8 Minuten im Ofen und lass sie anschließend abkühlen.

Verziere die Kekse mit Zuckerguss. Notizen Um die Kühlzeit zu verkürzen, kannst du den Teig auch in den Froster legen.

