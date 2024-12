Mailänderli: einfach leckere Plätzchen mit Zitronengeschmack

Die einfachsten Dinge sind oft die besten – ein Grundsatz, der auch zu Plätzchen passt. Die goldenen Mailänderli sind ein Schweizer Weihnachtsgebäck und so simpel in der Zubereitung. Dennoch sorgen sie mit ihrem Zitronengeschmack für leckeren und frischen Wind auf dem Weihnachtsteller.

Mailänderli: frisch und lecker

Die Wurzeln der Mailänderli reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück. Der Name lässt vermuten, dass sie aus Italien, genauer gesagt aus Mailand, stammen – jedoch gibt es keine historischen Belege dafür. Vielmehr entwickelten sie sich in der Schweiz als schlichte, aber feine Weihnachtsgebäcke. Ähnliche Kreationen gibt es auch in den verschiedensten Regionen Deutschlands, wo sie als einfache Butterplätzchen mit oder ohne besonderen Gewürzen gebacken werden.

Mailänderli sind wahrscheinlich deshalb so beliebt, weil sie so einfach und trotzdem so lecker sind. Nicht einmal dekorieren musst du sie. Die Plätzchen bestreichst du nur mit einem Eigelb, um ihnen den typischen Glanz zu verleihen. Für den Teig brauchst du nur Butter, Zucker, Mehl, Eier und etwas Zitrone. Perfekt für weihnachtliche Hobby-Bäcker, die viel auf der To-do-Liste stehen haben.

Und wenn du doch Lust auf ein paar Variationen hast, kannst du dich austoben – der einfache Grundteig für die Mailänderli eignet sich perfekt dafür. Du kannst sie mit Orangen- statt Zitronenschale aromatisieren oder etwas Vanille hinzufügen. Ein wenig Kakao-Pulver im Teig sorgt für schokoladige Exemplare. Aufbewahrt in einer klassischen Blechdose, halten die süßen Plätzchen sogar mehrere Wochen. Doch dazu kommt es wahrscheinlich nicht, dazu sind sie zu lecker.

Mehr Plätzchen-Ideen findest du auf unserer Seite in Hülle und Fülle. Backe und probiere dich durch! Schöne Schneeflocken-Plätzchen zum Beispiel. Oder Engelsaugen! Auch diese Marzipanplätzchen werden dir schmecken.