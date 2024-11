Perlcouscous mit Hähnchen: schnell zubereitet und lecker

In meinem Haushalt nennen wir Perlcouscous liebevoll und inkorrekt „Kugelnudeln“. Komisch, was die Form von Pasta ausmacht, schließlich besteht Perlcouscous einfach aus dem guten alten Hartweizengrieß, wie die meisten Nudelsorten. Doch die kleinen Kügelchen, die Perlen, machen jedes noch so alltägliche Gericht zu einer besonders leckeren Erfahrung. Probier’s mit unserem Rezept für Perlcouscous mit Hähnchen aus, du wirst sehen, was ich meine.

Rezept für Perlcouscous mit Hähnchen

Perlcouscous, auch bekannt als Ptitim, ist ein kulinarisches Multitalent. Die „Kugelnudeln“ sind perfekt geeignet für Salate, Suppen oder, wie in diesem Rezept, als Grundlage für ein sättigendes Hauptgericht. Außerdem ist Perlcouscous eine tolle Abwechslung zu Reis oder normalen Nudeln. Du bekommst ihn ganz einfach im türkischen Supermarkt. Wenn du schonmal da bist, kannst du gleich noch eine Packung Manti mitnehmen, diese leckeren kleinen Teigtaschen mit Füllung. Aber das ist ein anderes, sehr leckeres Thema.

Zurück zu unserem Perlcouscous mit Hähnchen. Schneide zunächst das Hähnchen in mundgerechte Würfel und bereite Zwiebeln, Tomaten und Knoblauch vor. Brate in einer heißen Pfanne das gewürfelte Hähnchen in Olivenöl an. Die goldbraunen Würfel legst du dann beiseite. Gib das vorbereitete Gemüse in die Pfanne und schwitze alles an. Gib den Perlcouscous dazu, um ihn kurz anzurösten, und lösche mit Brühe ab. Nun gart er vor sich hin. Ist der Perlcouscous fertig, kommt das Hähnchen zurück in die Pfanne und fertig ist dein superleckeres Mittag- oder Abendessen.

Den Perlcouscous kannst du mit Hähnchen, aber auch in tausend anderen Variationen genießen. Dein Lieblings-Pasta-Gericht kannst du zur Abwechslung mal mit Perlcouscous zubereiten. Du kannst jegliches Gemüse, das aus deinem Kühlschrank raus muss, damit zubereiten. Und natürlich schmecken auch vegetarische Optionen. Lass deiner Fantasie freien Lauf!

Eine tolle und fleischfreie Idee ist dieser Nudelsalat mit Halloumi, den wir mit Perlcouscous zubereitet haben. Ein Couscous-Salat mit Hähnchen ist ebenfalls eine leckere Sache. Oder wie wäre es mit einem marokkanischen Couscous-Auflauf?