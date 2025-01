Persischer Liebeskuchen: süße Verführung aus Kardamom, Rose und Safran

Den persischen Liebeskuchen oder Duftkuchen entdeckte ich das erste Mal bei einem Besuch in einem persischen Buchladen-Café. Bis dahin hatte ich davon noch nie etwas gehört. Die verschiedenen Nuancen des Gebäcks haben mich aber sofort umgehauen. Unser Rezept für persischen Liebeskuchen vereint genau diese typischen Aromen des Orients: das florale, zarte Rosenwasser, die feine Würze des Kardamoms und die edle Farbe des Safrans. Das Ganze wird durch knackige Pistazien und getrocknete Rosenblätter abgerundet.

Berauscht die Sinne: So backst du den persischen Liebeskuchen

Während du den Teig für den persischen Liebeskuchen vorbereitest, kann der Backofen schon mal vorheizen. Am besten fettest du auch gleich die Kuchenform ein. Beginne, indem du Butter, Zucker und Eier schaumig schlägst. Danach kannst du die Zitrone abreiben und auspressen sowie die Pistazien fürs Topping kleinhacken.

Im nächsten Schritt vermengst du das Mehl, die gemahlenen Mandeln, das Kardamompulver, den Zitronenabrieb, Backpulver, etwas Salz und Safranpulver miteinander. Dann rührst du die trockene Mischung nach und nach in die Butter-Zucker-Ei-Mischung, bis ein Teig entsteht. Zum Schluss kommt noch das Rosenwasser mit hinein. Danach kann der Teig für den persischen Liebeskuchen in die Form und für circa 45 Minuten in den Ofen zum Backen. Anschließend muss der Kuchen für mindestens eine Stunde auskühlen.

In der Zwischenzeit kannst du die Glasur zubereiten. Dazu vermischst du einfach Wasser, Rosenwasser, Zitronensaft und Puderzucker. Gib die Rosenwasser-Glasur auf den abgekühlten persischen Liebeskuchen und toppe ihn mit den gehackten Pistazien und getrockneten Rosenblättern.

