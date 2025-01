Schnelle Nudelsoße: So kannst du Pesto Rosso selber machen

Wenn’s mal schnell gehen muss, sind Pestos eine willkommene Möglichkeit, sich ein Blitzgericht zu zaubern. Einfach Nudeln kochen, mit Pesto vermengen und vielleicht noch ein paar weitere Zutaten untermischen. Das war’s. Es macht also durchaus Sinn, immer ein Glas der schnellen Soße im Schrank zu haben. Aber kaufen und vergleichsweise viel Geld dafür bezahlen? Nicht mit uns! Wir machen unser Pesto Rosso einfach selbst!

Rezept für Pesto Rosso: für den schnellen Pastahunger

Der Aufwand ist gering, das Ergebnis einfach nur lecker: Hast du schon einmal Pesto Rosso selbst gemacht? Die hausgemachte Variante schmeckt nicht nur besser als das gekaufte Pesto im Glas, sondern ist pro Portion auch deutlich günstiger. Das Ganze dauert gerade einmal zehn Minuten und lässt sich super auf Vorrat produzieren. Ab sofort hast du also immer mindestens ein Glas der schnellen Nudelsoße zu Hause.

Wir bereiten unser Pesto Rosso mit getrockneten Tomaten, Parmesan, Knoblauch, Basilikum, Pinienkernen, Olivenöl, Tomatenmark, Salz und Pfeffer zu. Die Zutatenliste ist also kurz und unkompliziert, die Produkte findet man in jedem Supermarkt. Zunächst rösten wir die Pinienkerne in einer Pfanne an. Dafür verzichten wir auf Öl, achten aber darauf, dass wir sie regelmäßig wenden und auf kleiner Flamme erhitzen, damit sie nicht anbrennen.

Derweil schälen wir den Knoblauch, waschen das Basilikum und zupfen seine Blätter ab. Danach werfen wir alle Zutaten, bis auf Olivenöl, Salz und Pfeffer, in einen Standmixer 🛒 und pürieren sie. Nun geben wir nach und nach das Öl dazu, bis das Pesto eine schöne Konsistenz hat. Abschließend schmecken wir es mit Salz und Pfeffer ab.

Tipp: Mach direkt etwas mehr Pesto Rosso und fülle es in sterilen Gläsern ab. So kannst du immer ein Glas öffnen, wenn dich der Pastahunger packt.

Du wünschst dir etwas Abwechslung? Dann zaubere gleich noch ein Grünkohlpesto, ein Zucchini-Pesto oder ein Spinatpesto. So werden Nudeln nie langweilig!

Pesto Rosso Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 1/2 EL Pinienkerne

1 Knoblauchzehe

20 Basilikumblätter

150 g getrocknete Tomaten

50 g Parmesan oder Hefeflocken

1 TL Tomatenmark

5 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer Zubereitung Röste die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl an.

Schäle den Knoblauch und wasche das Basilikum. Zupfe die Blättchen ab.

Gib alle Zutaten bis auf Öl und Gewürze in einen Mixer und püriere sie fein.

Füge nach und nach so viel Öl hinzu, bis das Pesto die für dich richtige Konsistenz hat. Schmecke es mit Salz und Pfeffer ab.

