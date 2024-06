Spinatpesto selber machen? Probiere es mit diesem Rezept aus

Pestos sind eine beliebte Möglichkeit, sich ein schnelles Mittag- oder Abendessen zu zaubern. Einfach Nudeln kochen und ein Glas öffnen, beides vermengen und nach Belieben noch mit frischen, klein geschnittenen Tomaten oder anderem Gemüse verfeinern. Viele greifen auf gekaufte, im Glas abgefüllte Pestos aus dem Supermarkt zurück, dabei kann man die schnelle Nudelsoße ganz einfach selber machen. Probier’s aus, zum Beispiel mit unserem Spinatpesto!

Schnelles Spinatpesto: beliebte Nudelsoße selber machen

Der Vorteil selbstgemachter Pestos wie unserem Spinatpesto: Du weißt genau, was drin ist. In Fertigprodukten stecken oft zu viel Zucker, Salz oder Fett sowie für den Laien unbekannte Zusatzstoffe. Nicht so in diesem hier: Wir verzichten auf jegliche unnatürliche Zugaben und nutzen nur frische Zutaten.

Und davon sogar nur eine Handvoll! Neben Spinat und Basilikum kommen lediglich Cashewkerne, Parmesan, Knoblauch, Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer in den Mixer. Wer gesund einkauft, hat diese Zutaten vielleicht sogar schon zu Hause und kann direkt mit der Zubereitung loslegen. Es reicht vollkommen aus, wenn du startest, während deine Nudeln kochen, denn das Spinatpesto ist in maximal zehn Minuten bereits fertig.

Am besten machst du gleich mehr davon und füllst den Rest in sterile Gläser. Sind diese gut ausgekocht und keimfrei, hält sich das selbst gemachte Spinatpesto darin mehrere Wochen. Achte außerdem darauf, dass du immer einen sauberen Löffel benutzt, um Pesto aus dem Gefäß zu holen. Dann bleibt auch der Inhalt eines angebrochenen Glases einige Tage länger frisch. Stelle das geöffnete Glas dann aber unbedingt in den Kühlschrank.

Schnelle Feierabendküche zauberst du dir übrigens auch mit einem selbst gemachten Rucolapesto mit Pekannüssen, einem Pistazienpesto oder einem klassischen Basilikumpesto. Wer hätte gedacht, dass Kochen so schnell und einfach klappt?