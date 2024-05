Perfekt zu Nudeln: cremiges Pistazien-Pesto

Ein Pesto kann man aus den unterschiedlichsten Gemüse-Sorten zubereiten. Aus Walnüssen zum Beispiel, aus dem Grün von Möhren oder aus Spargel. Aber hast du schon mal ein Pistazien-Pesto mit Rucola und Petersilie probiert? Falls nicht, wird es höchste Zeit, es endlich auszuprobieren. Das Rezept dafür gibt es hier.

Bye bye Basilikum: Warum wir Pistazien-Pesto lieben

Pesto mit Basilikum und Pinienkernen ist der ungeschlagene Klassiker unter den Pestos. Aber hast du schon einmal die Variante mit Pistazien, Petersilie und Rucola probiert? Wir sind uns sicher: Du wirst nie wieder ein anderes Pesto essen wollen. Der Rucola bringt eine dezente Schärfe in das Pesto, während die Zitrone für eine säuerliche Note sorgt und die Pistazien ein nussiges Aroma beisteuern. Zusammen macht das ein unvergleichliches Geschmackserlebnis.

Pasta und Pesto sind eine beliebte Kombination, die in Windeseile zubereitet wird und vor allem dann zum Einsatz kommt, wenn einem die Zeit oder die Lust zum Kochen fehlt. Kein Wunder, dass dann auch Pistazien-Pesto gut zu Nudeln passt. Verfeinere deine Pasta noch, indem du geriebenen Parmesan oder klein gehackte Pistazien darüber streust. Übrigens, auch auf frischem Brot als Aufstrich oder zum Verfeinern von Speisen kann sich unser würziges Pistazien-Pesto sehen lassen.

Du hast mal wieder Lust auf Nudeln, aber kein Pesto zu Hause? Damit dies nicht passiert und du deine Pasta nicht trocken essen muss, solltest du immer genug Pesto-Sorten im Haus haben. Praktisch ist nämlich, dass du die italienische Soße einfach einfrieren kannst. Fülle sie dazu in Gefrierboxen ein. Oder noch besser in kleinen Portionen in praktischen Eiswürfelbehältern. So kannst du genau so viel eingefrorenes Pesto aus dem Kühlfach entnehmen, wie du gerade benötigst. Für Abwechslung auf den Nudeln sorgen dann unter anderem ein Spargel-Pesto, ein Bärlauch-Pesto oder ein Radieschenblätter-Pesto.