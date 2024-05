Rucola-Pesto mit Pekannüssen: das aufregend andere Pesto

Rucola-Pesto ist ein frisches und würziges Rezept, das deine Pasta, dein Brot oder deine Vorspeisen auf das nächste Level hebt. Es ist eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Basilikumpestos, da es einen leicht scharfen Geschmack hat und mit reichhaltigen Aromen punktet. Anstelle der klassischen Pinienkerne verwenden wir Pekannüsse, um den würzigen Geschmack zu unterstreichen.

Rucola-Pesto: lecker und gesund

Unser Rucola-Pesto besteht aus frischem Rucola, gerösteten Pekannüssen, Knoblauch, Parmesan und hochwertigem Olivenöl. Diese Zutaten bilden eine harmonische Mischung, die sowohl zu Pasta als auch zu geröstetem Brot oder als Dip für Gemüse super passt.

Das Blattgemüse ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Der leicht scharfe Geschmack von Rucola kommt von den darin enthaltenen Senfölen und die verleihen dem Pesto eine angenehme Würze. Die Bitterstoffe sollen Krebs vorbeugen können. Deshalb empfiehlt das amerikanische National Cancer Institute sogar, Gemüse mit Senfölen regelmäßig auf den Speiseplan zu setzen. Rucola ist außerdem eine gute Quelle für Eisen, Kalzium und Kalium, Vitamin C und Vitamin A. Viele Gründe also, die für unser Rucola-Pesto sprechen!

Die Zubereitung ist schnell und unkompliziert. Du röstest zuerst die Pekannüsse, um deren nussigen Geschmack hervorzuheben. Dann gibst du den frischen Rucola, den Knoblauch, Parmesan und Olivenöl in einen Mixer oder eine Küchenmaschine und pürierst alles, bis es eine glatte Konsistenz hat. Falls du es etwas dickflüssiger magst, füge einfach weniger Öl hinzu; für eine dünnere Konsistenz nimmst du mehr Öl.

Im Frühling und Sommer bringt Rucola-Pesto eine frische Note auf den Tisch, während es im Herbst und Winter ein wenig Grün in deine Gerichte zaubert. Serviere es zu frischer Pasta, als Brotaufstrich oder als Dip für Gemüsesticks. Mit Rucola-Pesto hast du ein vielseitiges Rezept, das in wenigen Minuten fertig ist. Experimentiere gerne mit zusätzlichen Zutaten wie Zitronensaft oder Chili, um dem Pesto eine persönliche Note zu verleihen.

Für mehr Pesto-Varianten probiere doch unser Rezept für Bärlauchpesto aus. Auch das Petersilienpesto ist eine leckere Adaptation des Klassikers. Und wer das Original probieren möchte, macht am besten unser Basilikumpesto „pesto verde“.