Frühstück für Genießer: Pfannkuchen mit Blaubeercreme

Wenn diese Pfannkuchen mit Blaubeercreme auf dem Frühstückstisch stehen, kommen selbst Morgenmuffel gern aus den Federn gekrochen. Der Duft der süßen Eierkuchen lockt bereits beim Brutzeln in der Pfanne erste Neugierige in die Küche. Wenn die dann noch die luftige Creme entdecken, sitzen alle schneller am Tisch, als man „Guten Morgen“ sagen kann – wetten?

Fluffige Pfannkuchen mit Blaubeercreme: unfassbar lecker

Unsere Pfannkuchen mit Blaubeercreme sind ein echtes Genießerfrühstück. Und dabei ist die Zubereitung so einfach! Genau so könnten sie auch auf der Menükarte eines jeden hippen Frühstückscafés zu finden sein. Wer mag, stapelt die Pfannkuchen nach dem Braten zu einem Turm und bestreicht jede Zwischenetage mit einer Portion der süßen Creme. Dann sieht die Mahlzeit noch einmal appetitlicher aus.

Aber der Reihe nach: Beginne damit, die Blaubeeren zu waschen und anschließend mit Zucker aufzukochen. Die Masse sollte danach gut abkühlen. In der Zwischenzeit kannst du den Teig für die Eierkuchen anrühren und in einer Pfanne mit heißem Fett portionsweise backen. Die Menge reicht locker für sechs Personen, also lade dir noch ein paar Gäste ein, die du verwöhnen möchtest!

Haben die Blaubeeren Zimmertemperatur erreicht, vermengst du sie mit gezuckertem Quark. Schlage im nächsten Schritt noch Sahne steif und hebe sie unter die Mischung. Jetzt sind die Pfannkuchen mit Blaubeercreme bereit, verputzt zu werden. Und das passiert schnell, garantiert.

