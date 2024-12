Pfannkuchen mal anders: herzhaft und sättigend mit Reis und Pilzen

Wenn du denkst, dass Pfannkuchen nur süß sein können und höchstens zum Frühstück passen, dann lass dich überraschen! Unsere Pfannkuchen mit Reis-Pilz-Füllung sind ein leckeres Multitalent und schmecken zu jeder Tageszeit hervorragend. Ob als herzhaftes Frühstück, nahrhafter Lunch oder als gemütliches Abendessen – diese gefüllten Pfannkuchen sind immer eine gute Idee.

Pfannkuchen mit Reis-Pilz-Füllung: lecker und praktisch

Für unsere Pfannkuchen mit Reis-Pilz-Füllung kannst du mit den Pfannkuchen beginnen. Diese bestehen ganz klassisch aus einfachen Zutaten: Milch, Eier, Mehl und eine Prise Salz. Vermische alles zu einem glatten Teig und gib etwas geschmolzene Butter dazu. Lass den Teig kurz ruhen, damit die Pfannkuchen nachher schön fluffig werden. Anschließend gibst du den Teig Kelle für Kelle in eine Pfanne 🛒 und backst nacheinander goldbraune Pfannkuchen aus.

Für die Füllung kannst du deine Lieblingspilze verwenden. Champignons schmecken super, aber auch Shiitake- oder Steinpilze. Dünste Zwiebeln und Knoblauch in Olivenöl an, füge die Pilze hinzu und lass alles schön bräunen, während der Reis köchelt. Hebe ihn anschließend unter die Pilze in der Pfanne und gib die Gemüsebrühe für ein intensiveres Aroma dazu. Lass alles ein wenig köcheln und würze das Ganze nach deinem Geschmack.

Verteile die warme Füllung auf den goldenen Pfannkuchen und rolle sie auf. Fertig sind deine Pfannkuchen mit Reis-Pilz-Füllung! So hast du im Handumdrehen eine vollwertige und leckere Mahlzeit gezaubert, die sich dank des praktischen Formats überall hin mitnehmen lässt. Wenn du magst, kannst du geriebenen Käse auf die Füllung streuen oder Frischkäse unter die Reis-Pilz-Füllung mischen. Oder wie wäre es mit gebratenen Speckwürfeln?

Wir haben noch viel mehr kreative Pfannkuchen-Rezepte auf Lager. Probiere doch mal Krokiety. Die polnischen Pfannkuchen mit einer Pilz-Hackfleisch-Füllung werden anschließend paniert und gebraten! Oder wie wäre es mit den koreanischen Pfannkuchen Hotteok? Auch diese Kartoffelpfannkuchen mit Knoblauchdip schmecken herrlich.