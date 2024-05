Pfannkuchen-Röllchen mit Frischkäsecreme auf Keksboden

Für den hellen Teig gibst du Milch, Eier, Salz, Puderzucker und Mehl in eine Schüssel und verrührst alles mit einem Schneebesen zu einem glatten Teig. Lasse den Teig für eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen. Für den dunklen Teig erwärmst du zunächst Milch mit der dunklen Kuvertüre, bis diese geschmolzen ist, und vermengst das Gemisch dann mit Eiern, Kakaopulver und Puderzucker in einer Schüssel ebenfalls zu einem glatten Teig. Stelle auch den dunklen Teig für eine halbe Stunde in den Kühlschrank.

Gieße zunächst den hellen Teig in eine Pfanne, bis der ganze Boden bedeckt ist. Stelle die Pfanne auf der höchsten Schiene für ca. 1 Minute in den Ofen und backe den Teig bei 250 °C Oberhitze. Der Teig soll nur gegart sein, maximal leicht gebräunt. Gieße dann den dunklen Teig auf den hellen gebackenen Teig, bis dieser leicht bedeckt ist, und schiebe die Pfanne erneut für ca. 1 Minute in den Ofen (ebenfalls auf der höchsten Schiene bei 250 °C Oberhitze). Wiederhole nun diese abwechselnde Schichtung, bis die ganze Pfanne mit Teigschichten gefüllt ist. Stelle dann die gefüllte Pfanne für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank.

Zerbrösele die Butterkekse und vermische sie mit flüssiger Butter. Verteile die Kekskrümel gleichmäßig in einer mit Backpapier ausgelegten Springform und drücke sie an den Boden an. Stelle den Keksboden für 1 Stunde in den Kühlschrank.

Für die Frischkäsecreme schlägst du kalte Sahne halbsteif und gibst dann Vanille, Puderzucker und Frischkäse hinzu. Schlage alles auf höchster Stufe mit einem Handrührgerät zu einer cremigen Masse. Der Frischkäse und die Sahne müssen sehr kalt sein. Damit die Creme schön fest wird, sollten auch die Schüssel und der Schneebesenaufsatz für das Handrührgerät gekühlt sein.

Nimm die gekühlte und geschichtete Pfannkuchenmasse komplett aus der Pfanne und schneide sie mit einer Brotschneidemaschine o. Ä. in gleichmäßige, längliche Scheiben, die von der Form her ein bisschen an Baconscheiben erinnern.

Bestreiche alle Pfannkuchen-Scheiben mit Frischkäsecreme und schneide die Erdbeeren (am besten mit einem Eierschneider) in dünne Streifen. Lege diese dann überlappend nebeneinander auf die Pfannkuchen-Scheiben und lasse dabei nach unten ca. 2 cm vom Teig frei. Rolle alle belegten Scheiben anschließend zusammen.