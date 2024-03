Fruchtige Apfelpfannkuchen: fluffig und saftig

Pfannkuchen, auch bekannt als Eierkuchen, Palatschinken oder Crêpes, sind weltweit beliebt, da sie einfach zuzubereiten sind und man sie wunderbar variieren kann. Heute verfeinern wir unsere Pfannkuchen mit saftigen Äpfeln. Heraus kommen köstliche Apfelpfannkuchen, die sowohl zum Frühstück, als auch als Snack oder schnelles Dessert schmecken.

Köstliches Rezept für Apfelpfannkuchen

In Frankreich heißen die Pfannkuchen Crêpes. Sie sind besonders dünn und werden oft mit süßen oder herzhaften Füllungen serviert. In den USA sind Pancakes beliebt, die fluffiger sind und häufig zum Frühstück mit Ahornsirup, Butter oder Obst serviert werden.

Blinis sind kleine, dicke Pfannkuchen, die traditionell mit Kaviar und saurer Sahne gegessen werden, und stammen aus Osteuropa. In den Niederlanden gibt es Poffertjes. Das sind kleine, luftige Pfannkuchenhäppchen, die oft mit Puderzucker bestreut werden.

Für die Apfelpfannkuchen, die wir heute mit dir backen wollen, benötigst du Mehl, Eier, Zucker, Milch, Mineralwasser und natürlich Äpfel. Du schälst die Äpfel, entkernst sie, schneidest sie in dünne Scheiben und hebst sie unter den Teig. Zum Schluss kannst du die Apfelpfannkuchen mit einer Prise Zimt verfeinern. Anschließend werden sie, wie üblich, in einer Pfanne ausgebacken.

Saftig und lecker fluffig sind die Apfelpfannkuchen eine tolle Variante zu klassischen Eierkuchen.

Da wir gerade schon von einer tollen Variante zum Klassiker sprechen: Auf der Leckerschmecker-Seite findest du selbstverständlich noch weitere tolle Eierkuchenrezepte. Mit den Bananen-Pancakes startest du energiegeladen in den Tag. Die Zitronen-Ricotta-Pancakes bringen frischen Wind in deine Pancake-Routine und die Pfannkuchen mit Frühlingszwiebeln überzeugen mit ihrem herzhaften Geschmack.

Jetzt starten wir aber erst einmal mit den Apfelpfannkuchen! An die Pfanne, fertig, los!