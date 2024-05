Pfannkuchen-Rose zum Muttertag: Blumen zum Vernaschen!

Diesen Sonntag ist Muttertag! Und wie kann man der eigenen Mutter schöner sagen, wie gern man sie hat, also mit schönen Blumen? Oder du probierst dieses Jahr etwas richtig Ausgefallenes aus und verschenkst einen Gruß zum Vernaschen! Unsere Pfannkuchen-Rose ist genau das Richtige dafür. Worauf wartest du noch?

Pfannkuchen-Rose: das perfekte Geschenk zum Muttertag

Heute ist der Tag, den viele nutzen, um die eigene Mutter zu ehren. Gerne werden hierfür Blumen verschenkt. Eine schöne Idee, aber da geht noch mehr. Zum Beispiel in Form dieser Pfannkuchen-Rose. Sie ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern schmeckt auch noch richtig gut. Damit ist das Muttertags-Frühstück gerettet!

Unsere Pfannkuchen-Rose ist wirklich hübsch anzusehen. Sie besteht aus hauchdünnen Himbeer-Crêpes, und wird mit einer Creme aus Mascarpone und Schokoraspeln gefüllt. Dadurch kann sie aufrecht stehen und sieht aus wie eine große Rosenblüte, die sicherlich gut ankommen wird.

Um die Pfannkuchen besonders dünn zu bekommen, bietet sich eine Crêpe-Pfanne an. Diese ist groß, flach und hat keinen Rand. Hast du so eine nicht zur Hand, kannst du allerdings auch jede andere beschichtete Pfanne verwenden. Schaue bloß, dass du die Pfannkuchen dünn ausstreichst. Mach sie zur Not also etwas kleiner. Du kannst auch viele kleine Rosen formen, je nachdem, worauf du Lust hast. Unsere Pfannkuchen-Rose ist so schön, die will man eigentlich gar nicht essen! Gönne sie deiner Mutter trotzdem, denn sie hat sie verdient!

Zeige deiner Mutter, wie gern du sie hast und schenke ihr weitere süße Leckereien aus der Küche. Blätterteig-Herzen mit Marmelade zum Beispiel oder ein Muttertagskuchen mit Erdbeeren. Als köstliches Geschenk eignen sich kleine Kuchen aus dem Einmachglas.