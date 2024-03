Kuchen im Einmachglas: süßes Geschenk aus der Küche

Lieben Menschen Essen zu schenken ist immer etwas Tolles. Sich schon in der Küche Gedanken zu machen, was den Beschenkten gefallen könnte und das Ganze dann noch hübsch verzieren: Es gibt kaum etwas Schöneres, finden wir. Besonders jetzt zu Ostern bietet es sich an, selbstgemachte Schmankerl aus der eigenen Kochstube zum Familien-Brunch mitzubringen. So wie diesen Kuchen im Einmachglas. Der sieht nicht nur süß aus, er schmeckt auch gut und ist lange haltbar. Also ran an den Teig!

Kuchen im Einmachglas: ein Geschenk, das von Herzen kommt

Kuchen im Einmachglas ist ein Geschenk aus der Küche, das zu jeder Gelegenheit passt. Ob aktuell zum Osterfrühstück, als Muttertagsgeschenk, zu Weihnachten oder sogar als kleines Goodie auf der Festtafel zum Geburtstag – ein leckerer Kuchen erfreut. Noch besser, wenn man ihn mit nach Hause nehmen kann. Und noch besser, wenn man ihn auch nach ein paar Tagen noch essen kann und er wie frisch gebacken schmeckt. Wie das geht, erfährst du jetzt.

Um Kuchen im Einmachglas zu backen, braucht es nicht viel. Du benötigst lediglich Einmachgläser, die hitzebeständig sind. Besonders gut eignen sich dafür runde Gläser ohne Ornamente, denn diese könnten leider dazu führen, dass das Glas im Ofen zerspringt. Weck-Gläser oder andere etwas dickwandigere Gläser eignen sich dafür umso besser. Sie sollten ganz sauber sein, achte also unbedingt darauf, dass du die Gläser richtig sterilisierst.

Das richtige Glas gefunden? Sehr gut, dann ist ein wichtiger Teil schon mal geschafft. Der eigentliche Star des Kuchens im Einmachglas ist aber natürlich der Kuchen. Dieser ist ein einfacher Rührteig, den du anpassen kannst, wie du möchtest. Füge etwas Vanillemark für einen Vanillekuchen hinzu oder schmecke ihn mit Zitrusschalen ab. Oder verfeinere ihn mit Kakao oder einem Schuss Eierlikör. Dir fallen bestimmt zahllose weitere Möglichkeiten ein, deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Dann mal los, rühre den Teig zusammen und fertig ist das schöne Geschenk!

Wir haben noch mehr Geschenkideen aus der Küche für dich, sodass du wirklich zu jeder Gelegenheit das Richtige verschenken kannst. Probiere unsere einfachen Schokoladentrüffel, selbstgemachten Vanillesirup oder einen feurig-scharfen Ingwerschnaps. Damit machst du allen eine Freude!