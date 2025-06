Sommergenuss pur mit Pfirsich-Blaubeer-Feta-Salat

Manchmal ergeben die unerwarteten Kombinationen die leckersten Gerichte – so wie bei diesem Pfirsich-Blaubeer-Feta-Salat. Die erfrischende Kreation vereint Süße, Cremigkeit und Schärfe in einem köstlichen Salat, der jeden Sommertag bereichert. Unbedingt ausprobieren!

Rezept für Pfirsich-Blaubeer-Feta-Salat

Salaten mit Obst und Käse stehst du skeptisch gegenüber? Kann ich verstehen, aber gib diesem Rezept auf jeden Fall eine Chance. Du wirst es nicht bereuen. Scharf-würziger Rucola bildet die Basis für den außergewöhnlichen Salat. Saftiger Pfirsich sorgt für liebliche Noten, die perfekt mit den kleinen süßen Blaubeeren harmonieren. Würziger Feta ergänzt das Zusammenspiel mit seiner leicht salzigen Würze und verleiht dem Gericht eine herrliche Cremigkeit. Mandeln geben eine knackige Textur und runden den Salat wunderbar ab.

Dazu schmeckt ein simples, aber raffiniertes Dressing aus Olivenöl, Essig, Honig, Salz und Pfeffer. Es unterstreicht die einzelnen Aromen, ohne sie zu überlagern. Das Ergebnis: ein Salat, der nach Sommer schmeckt.

Die warme Jahreszeit mit ihrer Vielfalt an buntem Obst lädt förmlich dazu ein, Salatkreationen mit frischen Früchten zu testen. Statt Pfirsichen schmecken auch Nektarinen toll in dem Salat. Dazu passen dann Himbeeren und ein milder Mozzarella wunderbar. Hähnchen, Garnelen oder Tofu machen sich ebenfalls gut in dem Pfirsich-Blaubeer-Feta-Salat. Bei den Toppings kannst du mit verschiedenen Nüssen und Saaten experimentieren.

Der Pfirsich-Blaubeer-Feta-Salat zeigt, wie wunderbar Einfachheit schmecken kann, und lädt dazu ein, Neues zu probieren. Ein frischer Sommersalat, der uns bei jedem Bissen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Also, schnapp dir eine Gabel und guten Appetit!

Vor allem jetzt im Sommer lieben wir kreative Salatkreationen. Auch gerne mit frischen Früchten wie beim Erdbeersalat mit Walnüssen oder dem Rucola-Erdbeersalat. Ein echter Allrounder ist der Apfel-Sellerie-Salat. Na, welchen gibt es bei dir zuerst?

Pfirisch-Blaubeer-Feta-Salat Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 2 Pfirsiche

150 g Blaubeeren

100 g Feta

100 g Rucola

50 g Mandeln Für das Dressing: 3 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

2 EL Balsamicoessig

1 EL Honig

1 TL Salz

1 TL Pfeffer Zubereitung Wasche die Pfirsiche und Blaubeeren. Schneide die Pfirsiche in dünne Scheiben und verteile sie zusammen mit den Blaubeeren auf dem Salat.

Zerbrösele anschließend den Feta darüber und toppe den Pfirsich-Blaubeeren-Feta-Salat mit den Mandeln.

Dann bereitest du das Dressing zu. Mische dafür in einer kleinen Schüssel Olivenöl, Essig, Honig, Salz und Pfeffer. Würze bei Bedarf nach.

Gieße das Dressing über deinen Salat und mische alles vorsichtig durch.

