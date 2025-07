Pfirsich-Kaltschale: erfrischt besser als ein Eis

Wenn es draußen mal wieder so richtig heiß ist und beim Kochen jeder Handgriff zu viel ist, dann ist eine fruchtige Pfirsich-Kaltschale deine Rettung. Diese süße und kalte Suppe versorgt dich mit allem, wonach dein Körper jetzt verlangt und das ohne viel Arbeit zu machen.

Heute bleibt der Herd mal aus: Pfirsich-Kaltschale

Wenn die Temperaturen im Sommer nur in eine Richtung kletterten, nämlich nach oben, dann gab es bei uns oft eine Kaltschale zum Mittagessen. Das waren kalte und leichte Suppen auf Basis von Früchten. Meist waren die schnell weggelöffelt. Zum Glück lassen sie sich aber genauso schnell zubereiten, sodass sie diesen Sommer öfter mal auf dem Tisch stehen werden.

Kaltschalen kannst du eigentlich mit fast jeder Frucht zubereiten. Da es jetzt aber wieder reife Pfirsiche zu kaufen gibt, ist eine Variante mit diesem Obst dran.

Das beste an diesem Rezept: Der Herd bleibt einfach aus. Du brauchst lediglich die Pfirsiche in Stücke zu schneiden und zusammen mit Buttermilch, etwas Honig und Zitronensaft in einen Mixer geben, gut durchpürieren und anschließend für eine Stunde in den Kühlschrank zu stellen. Im Anschluss verteilst du die süße Suppe auf Schälchen und garnierst sie mit frischer Minze.

Wenn du magst, kannst du zusätzlich für etwas mehr Biss noch klein geschnittene Pfirsichstücke mit hineingeben. Hat dir die Pfirsich-Kaltschale geschmeckt? Dann probiere das Rezept auch mit anderen Früchten aus.

Pfirsich-Kaltschale Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 4 Pfirsiche ca. 500 g

250 ml Buttermilch

1 TL Zitronensaft

2 TL Honig

8 Blätter frische Minze Zubereitung Wasche die Pfirsiche gründlich, entkerne sie und schneide 🛒 sie in grobe Stücke.

Gib die Pfirsichstücke zusammen mit Buttermilch, Zitronensaft und Honig in den Mixer. Püriere alle Zutaten gut durch, bis eine cremige, glatte Masse entsteht.

Stelle die Kaltschale mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank.

Verteile sie anschließend auf Schälchen und garniere jede Portion mit frischer Minze.

