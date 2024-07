Pfirsich-Pie: saftig-fruchtiger Kuchengenuss aus den USA

Mische das Mehl mit Salz und Zucker in einer Schüssel und gib die Butter in kleinen Stücken dazu. Vermische alles, bis erbsengroße Krümel entstehen. Gib das Wasser dazu und verknete alles mit den Händen zu einem Teig. Wickle ihn in Frischhaltefolie und lege ihn für 1 Stunde in den Kühlschrank.

Heize den Ofen auf 200 ° C vor. Schneide die Pfirsiche in Spalten und mische sie in einer Schüssel mit Zucker, Stärke, Zimt, Salz und Zitronensaft. Stelle die Schüssel zur Seite.

Rolle die Hälfte des Teiges auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus. Lege den Teig in eine Tarteform mit ca. 23 cm Durchmesser und drücke ihn fest. Schneide den überschüssigen Teig bis auf 1 cm Überhang weg. Stich mit einer Gabel mehrere Löcher in den Teigboden. Gib die Pfirsiche in die Form.

Rolle den restlichen Teig aus und schneide ihn in Streifen. Lege damit ein Gittermuster aus und schneide den überstehenden Teil der Streifen ab. Klappe den Überhang des Teigbodens um und forme so einen gleichmäßigen Rand.