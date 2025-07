Diese drei Pflanzen kannst du im Juli noch auf deinem Balkon aussäen

Jetzt ist er da, der Sommer. Auf dem Balkon oder im Garten wurden schon die ersten Früchte der harten Arbeit geerntet. Ich habe mich schon über selbst gezogenen Salat, Radieschen und jede Menge Kräuter vom Balkon gefreut. Während meine Tomaten noch eine Weile brauchen, bis sie reif genug sind, sieht der Rest aktuell recht mau aus. Lediglich der Salat wächst wie immer gut und schießt zuverlässig neue Blätter nach. Immerhin.

Balkon-Aussaat im Juli: Das wächst jetzt noch

Das muss doch noch was gehen, oder? Aber was lässt sich jetzt im Hochsommer noch aussäen, das auch in dieser Saison noch geerntet werden kann? Kleiner Spoiler: eine Menge! Drei Pflanzen, bei denen die Aussaat im Juli noch klappt stelle ich dir hier einmal genauer vor.

Warum du Bohnen erst im Juli aussäen solltest

Beginnen wir mit Bohnen. Ja, richtig gelesen. Bohnen können bis in den Juli hinein gesät werden. Der Grund: Die Bohne ist ein wärmeliebendes Gemüse. Der Juli ist jetzt warm genug. Die Gefahr von späten Nachtfrösten ist vorbei. Das bietet der Saat die idealen Bedingungen (perfekt sind Temperaturen um 20 Grad), um zu keimen.

Es gibt aber noch einen weiteren Vorteil. Mit einer späten Aussaat kannst du die Ernte noch bis in den Herbst hinein verlängern und hast so einen kontinuierlichen Nachschub der gesunden Hülsenfrucht. Hat ein abgeerntetes Gemüse im Beet oder Kübel Platz gemacht, ist die Bohne perfekt, um diesen zu füllen. Du kannst sie ohne Voranzucht im Haus direkt in die Erde stecken. Nach etwa elf Tagen sollten sich die ersten zarten Keime zeigen.

Für welche Sorte du dich entscheidest, bleibt deinen persönlichen Vorlieben überlassen. Besonders gut eignen sich jedoch Buschbohnen 🛒. Ich versuche mein Glück mit Käferbohnen, deren Saat ich mir extra aus dem Urlaub mitgebracht habe.

Im Sommer schon an den Winter denken und Salat säen

Bei mir sind während des Urlaubs und dem daraus entstandenen Wassermangel ein paar Salate im Kübel vertrocknet. Höchste Zeit, das jetzt im Juli zu ändern. Damit ich möglichst bald wieder frischen Salat habe, habe ich meine Lieblingssorten einfach in die frei gewordenen Balkonkästen gestreut und nur dünn mit Erde bedeckt.

Noch mehr Tipps zum Anbau von Salat auf dem Balkon gibt es hier.

Einen Kübel halte ich mir aber für die Wintersalate frei. Wenn das Gartenjahr offiziell vorbei ist und die Gemüsepreise im Winter wieder schwindelerregend hoch sind, freue ich mich über meinen eigenen Salat vom Balkon. Denn dann kann ich zum Beispiel Feldsalat oder Postelein 🛒 ernten.

Vielseitiges Blattgemüse: Säe im Juli Mangold auf dem Balkon aus

Mangold habe ich als schmackhaftes Gemüse zum Beispiel in Form eines Mangold-Currys, erst spät für mich entdeckt. Auf meinem Balkon darf es deshalb ebenfalls nicht fehlen. Allerdings säe ich es erst später im Jahr wie im Juli. Davor brauche ich den Platz auf meinem Balkon einfach für andere Leckereien wie Radieschen. Im Sommer, wenn die ersten Kästen wieder frei geworden sind, kommt dann der Mangold ins Spiel.

Mit seinen bunten Stielen sorgt das Blattgemüse nicht nur für etwas mehr Farbe auf dem Balkon, es ist außerdem unkompliziert. Es sollte allerdings regelmäßig gegossen werden und braucht eine nährstoffreiche Erde. Deshalb freut sich Mangold 🛒, wenn er während der Wachstumsphase auch mal Dünger bekommt. Wer das Gemüse, wie ich, erst spät aussät, kann sich über eine Ernte im Herbst freuen. Ein kleiner Kübel von rund 30 Zentimetern reicht dafür schon aus. Ich ernte immer die kleinen Babyblätter, da sie so perfekt in einen bunten Salat passen, bekömmlicher sind und milder schmecken.

Mangold, Bohnen und Salat sind nur einige Beispiele für Gemüsesorten, die du im Juli noch aussäen und im Herbst dann ernten kannst. Daneben gibt es natürlich noch mehr. Wenn es nicht mehr so heiß ist, kannst du auch wieder Radieschen aussäen oder Winterrettich, wenn du denn Platz dafür auf deinem Balkon hast.

