So entspannt backst du einen leckeren Pflaumen-Ricotta-Kuchen

Wer liebt Kuchen nicht? Zugegeben, meine sonst unerschütterliche Kuchenliebe bekommt doch mal einen Knacks, wenn ich ein besonders trockenes Exemplar probiere. Deshalb hole ich den Kuchen auch gern ein ganz kleines bisschen zu früh aus dem Ofen, weil ich die „matschige“ Konsistenz einfach liebe. Teig ist in ungebackenem Zustand doch eigentlich sowieso am besten, wenn wir ehrlich sind. Warum sonst gibt es Eissorten mit Keksteig? Aber Ich schweife ab. Also: Backe diesen Pflaumen-Ricotta-Kuchen, dann weißt du, wovon ich rede.

Pflaumen-Ricotta-Kuchen: saftig und lecker

Nämlich von einer saftigen Kreation, die deiner Kuchenliebe, falls überhaupt nötig, neues Leben einhaucht. Sie besteht aus einem herrlich entspannten Rührteig, den wir aber dank ein paar Kniffen besonders saftig werden lassen. Keine Sorge, mehr Arbeit ist damit nicht wirklich verbunden. Es ist nur wichtig, dass alle Zutaten Zimmertemperatur haben. Dann solltest du die Butter mit Zucker verrühren, bis der Zucker sich ganz aufgelöst hat. Die Eier solltest du einzeln aufschlagen und dir dabei Zeit lassen, etwa 30 Sekunden pro Ei. Gib sie zur Butter-Zucker-Mischung und füge Butter, Ricotta und Sahne hinzu. Die Sahne sorgt ebenfalls für eine besondere Saftigkeit des Kuchens. Nun kommen noch Mehl und Backpulver hinzu.

Was fehlt? Richtig, die Pflaumen! Entkernen, kleinschneiden und ab in die Teigschüssel. Nun muss nur noch eine Kastenform her, die du mit Butter einfettest und anschließend mit dem teig befüllst. Ab in den Ofen damit! Ein weiterer Tipp für saftigen Kuchen ist, ihn nicht heißer als 170 Grad zu backen.

Zum Schluss kommt eine schöne Puderzuckerschicht über das Gebäck. Fertig ist dein Pflaumen-Ricotta-Kuchen, den du bei einer Tasse Kaffee gemütlich genießen kannst. Nicht nur saftig, auch fruchtig ist diese tolle und entspannte Kreation aus der heimischen Backstube. Du kannst die Pflaumen in diesem Rezept übrigens mit nahezu jedem anderen Obst austauschen, das dir lieb ist.

Ähnlich entspannt und genauso lecker ist auch dieser Himbeer-Ricotta-Kuchen. Probiere auch diesen Joghurtkuchen mit Apfel oder aber den blitzschnellen 5-Minuten-Kuchen.