Philadelphia-Hähnchen: Genuss für jeden Tag

Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Tupfe das Hähnchenfleisch trocken und schneide es in größere Stücke. Würze sie von beiden Seiten mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate die Hähnchenstücke darin von jeder Seite etwa 3 Minuten scharf an. Lege sie dann in eine Auflaufform.