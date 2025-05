Diese Nudelsuppe kennst du bisher nur aus dem Restaurant

Wenn ich auswärts essen gehe und es mich wieder einmal in ein vietnamesisches Restaurant zieht, dann fällt es mir oft schwer, mich aus der Fülle von herrlich aromatischen Gerichten auf eines festzulegen. Eine kräftige, traditionelle Nudelsuppe geht aber eigentlich immer und mit diesem Rezept erfährst du, wie du eine würzige Pho Bo ganz leicht zu Hause nachkochen kannst.

Pho Bo: Nationalgericht mit verschiedenen Kulturen

Pho wird als Nationalgericht Vietnams angesehen. Dabei ist es aus dem Einfluss gleich mehrerer Kulturen entstanden. Die typischen Reisbandnudeln sind ein Hinweis auf chinesischen Einfluss. Wie das Rindfleisch und vor allem der Name vermutlich zu Stande gekommen ist, wäre dir aber wahrscheinlich nie in den Sinn gekommen.

Das lässt sich beides auf die Kolonialzeit zurückführen. Während der französischen Besatzung kam zum ersten Mal Rindfleisch im größeren Stil auf vietnamesische Teller. Bis dahin wurden Rinder vor allem als Arbeitstiere genutzt und nur von den Franzosen verzehrt. Mit ihrer Vorliebe für Rindfleisch brachten sie außerdem ihre traditionelle Zubereitungsform mit. Einen „Pot-au-feu“: ein traditioneller Rindfleischeintopf mit klarer Brühe. Der Name „Pho“ wird heute oft als eine Ableitung des französischen „feu“ gedeutet.

So treffen vermutlich chinesische Reisbandnudeln und ein französischer Rindfleischeintopf mit klarer Brühe auf vietnamesische Zubereitung sowie Gewürze. Die würzige Pho Bo wurde geboren.

Das Besondere an der Pho Bo ist, dass das Rindfleisch erst in der Schüssel gart. Dazu ist es wichtig, dass du Filetstreifen wirklich dünn schneidest und die Brühe noch kochend heiß ist, wenn du sie darüber gießt. Falls du dich bei dieser Methode unsicher fühlen solltest, kannst du die Streifen auch für ein bis zwei Minuten in einer heißen Pfanne anbraten, bevor du die Brühe darüber gießt. Lass es dir schmecken.

Pho Bo Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Rinderfilets

2 rote Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

25 g Ingwer gerieben

etwas neutrales Pflanzenöl

1 Zimtstange

2 TL Rohrzucker

1,2 l Rinderbrühe

2 EL Fischsoße

2 TL Sojasauce

200 g Reisbandnudeln

1 Bund Frühlingszwiebel

1 Chilischote

1 Bund Minze

1 Bund Koriander

2 Limetten

200 g Mungbohnensprossen Zubereitung Schneide das Rinderfilet quer zu den Fasern in sehr dünne Scheiben von maximal 4 mm Dicke. Stelle es anschließend abgedeckt in den Kühlschrank, bis du sie wieder brauchst.

Schäle die Zwiebeln und die Knoblauchzehen. Schneide beides in feine Würfel. Schäle den Ingwer und reibe ihn fein.

Erhitze in einem großen Topf 🛒 etwas Öl. Brate die Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch und die Zimtstange für 3 Minuten an. Gib den Zucker hinein und lass ihn kurz karamellisieren.

Lösche den Topfinhalt mit der Brühe ab und füge Fisch- sowie Sojasoße hinzu.

Lass die Brühe bei mittlerer Hitze etwa 15 Minuten köcheln.

Bereite währenddessen die Nudeln nach den Angaben auf der Packung zu.

Wasche derweil Frühlingszwiebeln, Chili, Minze und Koriander. Schneide die Frühlingszwiebeln in feine Ringe und die Blätter der Minze und des Korianders grob klein.

Halbiere die Chili, entferne die Kerne und schneide den Rest klein. Schneide die Limetten in Viertel.

Wasche die Mungbohnensprossen und lass sie abtropfen.

Verteile die Reisnudeln und Sprossen gleichmäßig in Schüsseln. Platziere die Rinderfiletstreifen darüber. Gieße die kochend heiße Brühe durch ein feines Sieb darüber, damit das Fleisch in der Schüssel garen kann.

Garniere die Suppe mit Frühlingszwiebeln, Chili, Minze und Koriander. Reiche die Limette dazu, um sie damit nach Vorliebe abzuschmecken.

