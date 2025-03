Blätterteigstrudel mit Pilzen und Lauch: Wohlfühlküche pur

Blätterteig kann alles – aber vor allem kann er diesen genialen Pilz-Lauch-Strudel! Außen knusprig, innen cremig, mit einem tollen Mix aus Pilzaroma, würzigem Lauch und feinen Gewürzen. Ein Rezept, das du lieben wirst, weil es einfach ist, schnell geht und jedes Mal gelingt. Perfekt für ein gemütliches Abendessen. Probier’s aus!

Pilz-Lauch-Strudel: schnell gemacht, perfekt gewürzt

Lauch, auch als Porree bekannt, ist ein echter Allrounder in der Küche. Geschmacklich liegt er irgendwo zwischen Zwiebel und Knoblauch, bringt aber eine mildere, leicht süßliche Note mit, die perfekt mit herzhaften Zutaten harmoniert – wie in unserem Pilz-Lauch-Strudel. Vermutet wird, dass der Lauch ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammt. Seit dem Mittelalter ist er auch in der deutschen Küche zu finden. Und heute daraus nicht mehr wegzudenken.

Neben seinem aromatischen Geschmack hat Lauch auch gesundheitlich einiges zu bieten. Er steckt voller Vitamin C, Folsäure und Beta-Carotin, die das Immunsystem stärken, und enthält schwefelhaltige Verbindungen, die entzündungshemmend wirken. Außerdem bringt er durch seinen hohen Ballaststoffgehalt die Verdauung auf Trab – ein echtes Powergemüse. Appetit bekommen? Legen wir los!

Die Zubereitung des Pilz-Lauch-Strudels ist wirklich kinderleicht. Zuerst wäschst du den Lauch und die Petersilie und säuberst die Pilze. Am besten geht das mit einer Pilzbürste 🛒. Danach wird alles fein geschnitten beziehungsweise klein gehackt. Die Pilze und den Lauch dünstest du in der Pfanne an. Nebenbei kannst du Crème fraîche, Petersilie und Gewürze zusammenrühren. Mische die Crème-fraîche-Masse unter die Pilze und den Lauch. Danach verteilst du das Ganze auf dem Blätterteig, formst daraus einen Strudel und backst diesen für circa 20 Minuten im Ofen. Fertig ist ein herzhaftes Wohlfühlgericht!

Ganz gleich, ob selbst gemachter Blätterteig oder einer aus dem Kühlregal. Mit dem richtigen Wissen gelingt dir jedes Rezept. In unserem Leckerwissen-Artikel „Backen mit Blätterteig: 5 Tipps für himmlisches Gebäck“ erklären wir dir, worauf es im Umgang mit Blätterteig ankommt.

Du kannst den Pilz-Lauch-Strudel einfach pur genießen. Falls dich aber der ganz große Hunger packt, kannst du den Strudel auch mit einem frischen Feldsalat mit einem Dressing aus Zitronensaft und Honig servieren. Kräuterquark oder ein Joghurt-Dip mit Knoblauch und Zitrone ergänzen den knusprigen Genuss ebenfalls sehr gut. Oder wie wäre es mit einer leichten Kartoffelsuppe als Vorspeise? Lass es dir schmecken!

Auch diese Strudel-Rezepte sind lecker und schnell zubereitet: Bereite dir doch heute mal diesen Pesto-Strudel mit Mozzarella zu. Wenn du es besonders würzig und herzhaft liebst, kannst du mit unserem Rezept für Blätterteigstrudel mit Spinat und Blauschimmelkäse nichts verkehrt machen. Und zum Nachtisch gibt’s einen schnellen Apfelstrudel mit Blätterteig. Fragst du dich mal wieder, was du heute kochen sollst? Unser Koch-Bot hilft weiter! Frag ihn nach Rezepten.

Pilz-Lauch-Strudel aus Blätterteig Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Lauch

350 g Champignons

1/2 Bund Petersilie

2 EL Butter

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/4 TL Muskatnuss gerieben

150 g Crème fraîche

1 TL Senf

1 Packung Blätterteig aus dem Kühlregal

1 EL Parmesan gerieben

1 Ei

2 EL Milch Zubereitung Wasche, schäle und schneide den Lauch in feine Ringe. Putze die Pilze und schneide sie in Scheiben. Wasche, trockne und hacke die Petersilie fein.

Erhitze Butter in einer Pfanne und dünste Lauch und Pilze bei mittlerer Hitze für ca. 5-10 Minuten an. Würze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Nimm die Pfanne vom Herd und lass das Ganze etwas abkühlen.

Heize den Backofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) oder 180 °C (Umluft) vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus. Verrühre in einer Schüssel Crème fraîche, Petersilie, Senf, Parmesan sowie etwas Salz und Pfeffer. Vermenge das Ganze mit den Pilzen und dem Lauch.

Rolle den Blätterteig auf dem Backblech aus. Verteile die Pilz-Lauch-Mischung der Länge im unteren Drittel auf dem Teig. Rolle den Strudel und verschließe die Enden. Lege ihn mit der offenen Seite nach unten auf das Backblech. Verquirle Ei und Milch miteinander. Bepinsele den Strudel damit. Ritze die Oberfläche einige Male mit einem Messer ein.

Backe den Pilz-Lauch-Strudel ca. 20-25 Minuten im Ofen und serviere ihn noch warm.

