Für Pilz-Pasta mit Tomaten brauchst du wenig Zeit und Zutaten

Und wieder einmal präsentieren wir dir ein Gericht der schnellen Feierabendküche: Es gibt Pilz-Pasta mit Tomaten, die in maximal 20 Minuten auf dem Tisch steht. Mit nur einer Handvoll Zutaten kannst du ein schmackhaftes, aromatisches Abendessen, das mit wenig Aufwand gekocht wurde. Fangen wir am besten gleich damit an!

Rezept für Pilz-Pasta mit Tomaten: schnelle Küche

Zunächst garen wir die Nudeln in gesalzenem Wasser al dente. Beim Abgießen fangen wir etwas Kochwasser auf, denn das benötigen wir gleich noch für die simple, aber durchaus leckere Soße.

Dafür putzen wir ein paar Champignons oder andere Pilze und schneiden sie klein. Sie werden in einer Pfanne scharf angebraten. Dabei verlieren sie Wasser, aber keine Bange. Wir kochen sie einfach weiter, bis das Wasser verdampft ist und rühren derweil immer wieder um.

Achtung: Pilze solltest du niemals mit Wasser waschen. Sie saugen sich damit nämlich voll wie ein Schwamm und verlieren an Textur und Geschmack. Wir erklären dir in unserem Leckerwissen, wie du es besser machen kannst.

Nebenbei waschen wir Tomaten, schälen eine Zwiebel und Knoblauch und brausen etwas Petersilie ab. Im Anschluss schneiden wir alles klein, die Tomaten allerdings nur in Hälften. Nun geben wir diese zunächst mit dem Knoblauch und den Zwiebelstücken mit zu den Pilzen. Die Zutaten werden so lange gebraten, bis die Tomaten weich werden und leicht zerfallen.

Mittlerweile müssten auch unsere Nudeln für die Pilz-Pasta mit Tomaten fertig sein. Also gießen wir sie ab und geben sie zusammen mit der Petersilie unter die Zutaten in der Pfanne. Mit etwas Kochwasser verfeinern wir die Soße und schmecken das Gericht mit Salz und Pfeffer ab. Das war’s!

Pilz-Pasta mit Tomaten Franziska 3.88 ( 93 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Nudeln

Salz

600 g Champignons oder andere Pilze

200 g Kirschtomaten

2 Knoblauchzehen

1 Zwiebel

2 EL Petersilie zerkleinert

Öl zum Braten

Pfeffer Zubereitung Koche die Nudeln in Salzwasser al dente.

Putze derweil die Pilze und schneide sie klein. Wasche die Tomaten und halbiere sie. Ziehe den Knoblauch ab und hacke oder presse ihn, zum Beispiel mit einem speziellen Zerkleinerer 🛒. Schäle und hacke die Zwiebel. Brause die Petersilie ab und schneide sie klein.

Erhitze Öl in einer Pfanne und brate die Pilze scharf an. Würze sie mit Salz und Pfeffer.

Füge den Knoblauch, die Zwiebel und die Tomaten hinzu und brate beides mit, bis die Tomaten zerfallen.

Gieße die Nudeln ab und fange dabei etwas Kochwasser auf.

Hebe die Nudeln mit der Petersilie unter die Tomaten und Pilze und schmecke nochmals mit Salz und Pfeffer ab.

