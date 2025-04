Pilzknödel sind eine leckere Beilage fürs Oster-Dinner

In wenigen Tagen feiern wir Ostern, und da wird natürlich mal wieder ordentlich aufgetischt. Eine unserer Lieblingsbeilagen für festliche Anlässe sind Pilzknödel. Die punkten mit einem intensiven Umami-Aroma und machen schon in der Zubereitung richtig Spaß. Wir lieben es, unsere Hände in Teig zu stecken und daraus kleine Klöße zu formen. Deshalb gibt’s bei uns definitiv des Öfteren Knödel aller Art. Klar, und wegen des leckeren Geschmacks natürlich auch.

Rezept für Pilzknödel: Beilage oder Hauptspeise

Aber auch als Hauptgericht machen Pilzknödel eine gute Figur. Wir lieben die Variante mit frischem Salat und zerlassener Butter oder Rahmsoße. Diese Veggie-Hauptspeise schmeckt sogar allen, die normalerweise auf Schnitzel, Gulasch und Co. nicht verzichten möchten. Das liegt am deftigen Aroma der Knödel, das sie durch gebratene und getrocknete Pilze erhalten. Da vermisst man wirklich kein Fleisch!

Wer es traditionell mag, bereitet die Pilzknödel mit sogenanntem Knödelbrot zu. Das ist typisch für Knödel aus Österreich und wird auch Semmelbröckerl oder Semmelwürfel genannt. Die getrockneten, in Würfel geschnittenen Semmeln werden abgepackt im Supermarkt verkauft. Aber keine Sorge: Auch wenn du kein Knödelbrot zu Hause hast, kannst du die Pilzknödel genießen. Nutze einfach altbackenes Weißbrot oder Brötchen vorm Vortag, die du in Würfel geschnitten und getrocknet hast.

Darüber hinaus brauchen wir noch getrocknete Steinpilze und frische Champignons. Je nach Saison eignen sich allerdings auch andere Sorten, etwa Pfifferlinge im Spätsommer. Verfeinert werden die Pilzknödel mit gehackter Petersilie, Schnittlauchröllchen und frisch geriebener Muskatnuss.

Tipp: Beim Formen der runden Klöße hilft es, die Hände etwas anzufeuchten, damit der Teig nicht daran kleben bleibt. Beim Garen im Anschluss sollte das Wasser dann nicht sprudelnd kochen, sondern lediglich sieden, damit die Teigkugeln nicht zerfallen.

Pilzknödel Franziska 4 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 55 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 260 g Knödelbrot online z.B. hier 🛒 , alternativ Weißbrot oder Brötchen vom Vortag in Würfel geschnitten

200 ml Milch warm

10 g Steinpilze getrocknet

80 ml Wasser warm

200 g Champignons oder je nach Saison andere Pilze

1 Zwiebel

1/2 Bund glatte Petersilie

1/2 Bund Schnittlauch gehackt

Butter zum Braten

3 Eier M

1 EL Mehl

Muskatnuss frisch gerieben

Salz und Pfeffer Zubereitung Weiche das Knödelbrot in der Milch und die Steinpilze im Wasser ein. Stelle beides 15 Minuten beiseite.

Putze die Pilze und schneide sie klein. Schäle die Zwiebel, brause die Kräuter ab und hacke alles.

Erhitze die Butter in einer Pfanne und brate die Pilze scharf an.

Reduziere die Hitze und gib die Zwiebelstücke dazu. Schwitze sie an.

Drücke die getrockneten Pilze aus und hacke sie. Gib sie mit dem Pfanneninhalt und den gehackten Kräutern zum Knödelbrot.

Verrühre die Eier und gib sie mit dem Mehl ebenfalls zum Knödelbrot. Würze mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer und mische alles zu einem Teig.

Erhitze Salzwasser in einem großen Topf. Forme aus dem Teig mit feuchten Händen 8 Knödel und gib sie in das siedende Wasser. Lass sie darin 20 Minuten ziehen.

