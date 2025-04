Dieser Pistazien-Eierlikör darf an Ostern nicht fehlen

Wenn es etwas gibt, das für mich zu einem gelungenen Osterfest unbedingt dazu gehört, ist es Eierlikör. Am besten schmeckt dieser natürlich frisch selbst gemacht. Dieses Jahr gibt es aber mal was Neues: einen Pistazien-Eierlikör. Bei dem gesellt sich ein feines Nussaroma zu den bekannten süß-cremigen Nuancen des klassischen Eierlikörs. Probier es unbedingt selber aus!

Schmeckt selbst gemacht am besten: Pistazien-Eierlikör

Für die Zubereitung eines Pistazien-Eierlikörs brauchst du geschälte, ungesalzene Pistazien, die du zuerst so klein wie möglich mahlst. Das funktioniert am besten mit einem Food-Processor 🛒. Gib die Nüsse hinein und mahle sie so lange, bis aus den Pistazien eine cremige Masse geworden ist. Ist diese doch etwas zu trocken, gib einen kleinen Schuss Sahne hinzu.

Dann trennst du die Eier und schlägst in einer Schüssel die Eigelbe mit Puderzucker und etwas Salz schaumig. Dann füllst du Sahne zusammen mit dem Mark einer Vanilleschote und der Schote in einen Topf und erhitzt sie. Achte darauf, dass die Sahne nicht aufkochen darf.

Nun mischst du die warme Sahne unter Rühren unter die Eimasse und gibst die gemahlenen Pistazien dazu. Zum Schluss gießt du den Wodka dazu und verrührst alles zu einer glatten Masse. Gieße den fertigen Likör in eine sterile Glasflasche. Bevor du endlich probieren kannst, sollte der Likör mindestens eine Stunde im Kühlschrank durchziehen.

Tipp: Wirf das Eiweiß nicht weg und backe daraus zum Beispiel ein paar Schokoladen-Baiser für die Ostertafel.

Der selbst gemachte Pistazien-Eierlikör schmeckt natürlich pur, eignet sich aber auch als Topping, um Eiscreme, Desserts und Kuchen zu verfeinern. Der Likör ist zudem eine tolle Idee, wenn du noch ein Geschenk suchst.

Wenn du schon dabei bist, dann mache auch gleich die klassische Eierlikör-Variante. Auch ein Mon-Chéri-Likör ist oder ein Kinderriegel-Likör sind perfekt zu Ostern zum Anstoßen.

Pistazien-Eierlikör Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Ziehzeit: 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 25 Minuten Min. Portionen 1 Flasche Kochutensilien 1 Glasflasche, 500 ml Zutaten 1x 2x 3x 100 g geschälte, ungesalzene Pistazien

4 frische Eigelbe

100 g Puderzucker

250 ml Sahne

200 ml Wodka

1 Vanilleschote

1 Prise Salz Zubereitung Gib die Pistazien in einen Mixer und mahle sie fein, bis eine cremige Paste entsteht.

Trenne das Eiweiß von den Eigelben. Schlage die Eigelbe mit dem Puderzucker und der Prise Salz in einer Schüssel cremig.

Fülle die Sahne in einen Topf. Kratze das Mark einer Vanilleschote aus und gib es zusammen mir der Schote zur Sahne. Erhitze die Mischung, ohne sie zu kochen und entferne die Schote dann wieder.

Rühre die warme Sahne langsam unter die Eigelbmasse und gib dann die Pistazienmasse dazu.

Gib unter Rühren den Wodka dazu, bis du eine glatte Masse hast und fülle den fertigen Likör dann in eine saubere Flasche. Stelle den Pistazien-Eierlikör vor dem Genuss zum Ziehen mindestens eine Stunde in den Kühlschrank.

