Probiere Pistazien-Halva: leckere Süßigkeit mit Vanillegeschmack

Halva – dieses süße, leicht krümelige Dessert gehört in vielen Ländern des Nahen Ostens einfach dazu. Vielleicht kennst du es schon aus türkischen Supermärkten. Doch selbst gemacht schmeckt bekanntlich fast alles besser. Deshalb bereiten wir heute gemeinsam eine Pistazien-Halva zu. Die Zubereitung ist nicht schwer und du wirst mit einer ganz besonderen Süßspeise belohnt.

Rezept für Pistazien-Halva

Der Begriff „Halva“ leitet sich vom arabischen Wort „ḥalwā“ ab, was übersetzt „süß“ bedeutet. Die Wurzeln der Süßigkeit reichen Jahrhunderte zurück. Ihre Reise begann vermutlich im Nahen Osten. Es gibt zahlreiche Variationen, die sich in den Zutaten und der Konsistenz unterscheiden, von nussigen bis hin zu mehlbasierten Rezepten.

Das Tahini-Halva, wie wir es heute kennen, ist besonders in der Türkei, Griechenland und im Nahen Osten verbreitet. Es besteht aus Sesampaste, Tahini genannt, die du in gut sortierten Supermärkten findest. Natürlich wirst du auch im türkischen Supermarkt fündig. Die nussige, leicht herbe Paste ist eine kleine Kalorienbombe, die dich dafür aber mit einem hohen Kalziumgehalt und gesunden, ungesättigten Fettsäuren versorgt.

Die Herstellung deines Pistazien-Halvas beginnt mit der Zubereitung eines einfachen Zuckersirups. Dabei erhitzt du Zucker mit Wasser auf exakt 120 °C. Das ist der perfekte Punkt, damit dein Pistazien-Halva seine besondere Konsistenz bekommt. Ein Zuckerthermometer🛒 kann hier hilfreich sein.

Vermenge separat Tahini mit Zucker oder Honig. Rühre anschließend den Sirup unter und verfeinere alles mit einer Prise Salz und etwas Vanilleextrakt. Nun entsteht eine dichte, leicht bröckelige Masse, in die du sofort grob gehackte Pistazien streust. Drücke das Ergebnis in eine Form und stelle sie für einige Stunden in den Kühlschrank.

Pistazien-Halva
Portionen 8 Stücke
Zutaten
60 ml Wasser

150 g Zucker

200 g Tahini Sesampaste

1 Prise Salz

1 TL Vanilleextrakt

100 g geschälte Pistazien Zubereitung Gib das Wasser und den Zucker in einen kleinen Topf und erhitze die Mischung bei mittlerer Hitze. Rühre gelegentlich, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Lass den Sirup dann auf mittlerer Hitze ohne Rühren köcheln, bis er 120 °C erreicht (mit einem Zuckerthermometer messen).

Während der Sirup köchelt, gib das Tahini zusammen mit der Prise Salz und dem Vanilleextrakt in eine große Schüssel. Rühre die Masse glatt.

Sobald der Sirup die gewünschte Temperatur erreicht hat, gieße ihn in einem dünnen Strahl unter ständigem Rühren in das Tahini. Verwende dabei einen Holzlöffel oder einen robusten Spatel. Rühre die Masse zügig, bis sie dick und leicht krümelig wird.

Hacke die Pistazien grob und hebe sie unter die Masse, während diese noch warm ist.

Lege eine kleine Kastenform oder eine flache Schale mit Backpapier aus. Fülle die Halva-Masse hinein und drücke sie fest an. Glätte die Oberfläche mit einem Löffel oder einem Teigschaber.

Lass das Halva bei Raumtemperatur abkühlen und stelle es anschließend für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank, damit es fest wird.

