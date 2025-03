Dieser Pistazien-Latte schmeckt wie im Café

Die Pistazie ist derzeit sprichwörtlich in aller Munde. Schuld daran ist wohl die Dubai-Schokolade, die, mit einer süßen Pistaziencreme gefüllt, für einen weltweiten Hype sorgt. Aber nicht nur die Schokolade lässt Herzen von Foodies höher schlagen, auch ein mit Pistaziensirup verfeinerter Kaffee sorgt aktuell für Begeisterung. Hier ist das Rezept für Pistazien-Latte.

So gelingt der Pistazien-Latte zu Hause

Foodtrends machen auch vor Getränken nicht Halt. Nachdem wir im vergangenen Jahr alle genüsslich am Affogatto oder einem Blueberry-Iced-Latte geschlürft haben, steht die nächste Kaffeespezialität bereits in den Startlöchern. Dem Hype um die Pistazie geschuldet, kommt man aktuell am Pistazien-Latte kaum vorbei. Die gute Nachricht: Der Kaffee lässt sich zu Hause ganz leicht nachmachen und kostet auch nur einen Bruchteil dessen, was du im Café dafür zahlst.

Für unsere Version des Pistazien-Lattes brauchst du nicht viele Zutaten. Neben einem Pistaziensirup 🛒, sind dies noch Milch, ein paar gehackte Pistazien und ein Espresso. Optional kommt noch eine Prise Zimtpulver dazu. Ob du damit deinen Kaffee verfeinern möchtest, bleibt jedoch deinem Geschmack überlassen.

Für die Kaffeespezialität wie aus dem Kaffeehaus bereitest du zuerst einen starken Espresso zu. Parallel erhitzt du Milch in einem Topf. Achte darauf, dass die Mich nur heiß wird, aber nicht kocht. Schlage sie anschließend mit einem Milchaufschäumer zu einer luftig-cremigen Masse auf. Danach füllst du den Sirup in ein Glas, gießt den Espresso darüber und fügst die aufgeschlagene Milch hinzu. Streue zum Abschluss und fürs Auge ein paar gehackte Pistazien und eine Prise Zimt auf den Kaffee und schon kannst du ihn genießen.

Übrigens: Für eine vegane Variante kannst du den Pistazien-Latte auch mit Hafer- oder Sojamilch zubereiten.

Durst nach noch mehr angesagten Kaffee-Kreationen? Ein Eierlikör-Macchiato wärmt im Winter wunderbar von innen. Auch ein Toasted Marshmallow Cappuccino versüßt dir den Start in den Tag, ebenso ein Kürbis-Latte, der nicht nur im Herbst hervorragend schmeckt.

Pistazien-Latte Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 Espresso

250 ml Milch

2 TL Pistaziensirup

1 TL gehackte Pistazien

1 Prise Zimt optional Zubereitung Bereite einen frischen Espresso zu und stelle ihn beiseite.

Erhitze die Milch in einem kleinen Topf. Achte darauf, dass sie dabei nicht kocht.

Schäume die heiße Milch mit einem Milchaufschäumer auf, bis sie eine cremige Konsistenz hat.

Fülle dann zuerst den Pistaziensirup in ein großes Glas. Gieße den Espresso dazu und rühre gut um. Fülle die Tasse langsam mit der aufgeschäumten Milch auf.

Streue gehackte Pistazien und optional etwas Zimt auf die Milchschaumkrone und genieße den Pistazien-Latte warm.

