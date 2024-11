Starte mit diesem sündhaft leckeren Toasted Marshmallow Cappuccino in den Tag

Kennst du schon den Toasted Marshmallow Cappuccino? Seit einigen Wochen wird er mir immer wieder in den sozialen Netzwerken angezeigt und ich habe ihn endlich einmal ausprobiert. Was soll ich sagen? Er schmeckt einfach fantastisch, deshalb möchte ich das Rezept heute mit dir teilen!

Süßes Getränk zum Frühstück: Toasted Marshmallow Cappuccino

Marshmallows wurden im 18. Jahrhundert in Frankreich entwickelt. Damals wurde Eibisch zur Herstellung verwendet. Die Wurzeln des Eibischs enthalten Stärke und Pektin, die bindende Eigenschaften haben. Die Herstellung von Marshmallows aus Eibischwurzeln war jedoch sehr zeitaufwendig und wurde im Laufe der Zeit durch Gelatine und Eischnee ersetzt. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die noch heute bekannten Marshmallows in den USA eingeführt und zu einer beliebten Süßigkeit. Die Amerikaner verwenden Marshmallows für S’mores, Kekse oder um sie über dem Lagerfeuer zu rösten.

Marshmallows in heißem Kakao oder Kaffee ist nichts Neues. Was den Toasted Marshmallow Cappuccino aber so unbeschreiblich lecker macht, ist die geröstete Marshmallow-Kruste. Diese entsteht, wenn man die Marshmallowcreme flambiert oder den Cappuccino für ein paar Minuten mit Grillfunktion in den Ofen stellt.

Das Marshmallow Fluff, das du für den Toasted Marshmallow Cappuccino benötigst, bekommst du in jedem gut sortierten Supermarkt. Wenn etwas übrig bleibt, kannst du aus der süßen Creme ein leckeres Topping für Cupcakes oder Kuchen zubereiten.

Aber zuerst bereitest du dir eine Tasse des sündhaft leckeren Getränks zu. Lass es dir schmecken!

Bei Leckerschmecker findest du natürlich das Rezept für amerikanisch S’mores. Eine köstliche Versuchung ist auch der geröstete Marshmallow-Martini. Passend zu Weihnachten kannst du mit dem süßen Schaumgebäck leckere Marshmallow-Plätzchen backen.