Gerösteter Marshmallow-Martini: köstliche Verführung

Bereite zuerst den Wodka zu. Gib die Marshmallows und den Wodka in ein verschließbares Glas und lass beides 24 Stunden ziehen. Danach gießt du den Wodka durch ein feinmaschiges Sieb in ein sauberes Glas.

