Dieser Pistazien-Lavacake versteckt einen cremigen Traum im Inneren

Lavacakes hatten bereits vor einigen Jahren einen großen Hype und sind mittlerweile in vielen Restaurants ein gerne serviertes Dessert. Aus verständlichen Gründen, denn die kleinen Küchlein vereinen mehrere attraktive Punkte, die sie zu einer perfekten Nachspeise machen: Sie werden warm serviert, und wir alle wissen, dass warmer Kuchen am besten schmeckt. Ihre Portionsgröße ist perfekt für eine Person. Und das Wichtigste und Beste: ihr traumhaftes, süßes Inneres. Unser Pistazien-Lavacake erfüllt diese Checkliste mit Bravour und ist gar nicht so schwer selbst zu backen.

Köstlicher Pistazien-Lavacake: kinderleicht selbst gebacken

Nachdem der große Hype um die Dubai-Schokolade und sämtliche „Dubai“-Rezepte, die sich daraus entwickelt haben, etwas abgeklungen ist, solltest du mittlerweile auch alle Zutaten für diese traumhaften kleinen Kuchen wieder im Supermarkt bekommen. Neben etwas Pistaziencreme und einer Handvoll gehackter Pistazien findest du den Rest auf jeden Fall ohne Probleme.

Die Pistazien-Lavacakes bieten sich perfekt als Dessert an, da sie aufgrund ihrer Größe quasi auf eine Person zugeschnitten sind und nach einem guten Essen noch Platz im Bauch finden sollten. Aber auch für feierliche Anlässe bieten sie sich natürlich an. Dann solltest du die Zubereitung aber zeitlich gut abstimmen. Immerhin schmecken sie am besten, solange sie noch warm sind und die Füllung dadurch besonders cremig ist.

Die Pistazien-Lavacakes kann wirklich jeder ohne große Schwierigkeiten zubereiten. Stelle dir schon einmal passende Muffinförmchen 🛒 parat und fette sie ein. Anschließend musst du die Schokolade mit der Butter schmelzen und die Eier mit dem Zucker schaumig schlagen. Gib die restlichen Zutaten zur Eier-Zuckermischung hinzu, vermische sie mit der Schokolade und rühre am Ende die Pistaziencreme unter.

Gieße die Mischung in deine vorbereiteten Förmchen, dekoriere die rohen Kuchen mit ein paar gehackten Pistazien und nach gerade einmal etwa zehn Minuten im Backofen kannst du diese traumhaften Köstlichkeiten auch schon servieren. Ein Genuss!

Auf Leckerschmecker findest du noch mehr kreative Rezeptideen. Natürlich auch den ganz klassischen Schokoladen-Lavacake. Und wenn du neugierig auf noch mehr Pistazien-Desserts bist, musst du unser Crème Brûlée mit Pistazien probieren. Auch wenn der Trend vorbei ist, schmeckt dieses Dubai-Schokolade-Tiramisu immer noch himmlisch gut.

Pistazien-Lavacake Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 6 Stück Zutaten 1x 2x 3x 100 g weiße Schokolade

85 g Butter

3 Eier Größe M

50 g Zucker

70 g Weizenmehl Type 405

1 Prise Salz

100 g Pistaziencreme

1 Handvoll Pistazien gehackt

etwas Puderzucker zum Garnieren

etwas frische Minze zum Garnieren Zubereitung Heize deinen Backofen auf 210 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette 6 Muffinförmchen ein.

Brich die Schokolade in kleine Stücke und schmelze sie zusammen mit der Butter unter regelmäßigem Rühren über einem heißen Wasserbad.

Schlage die Eier mit dem Zucker schaumig. Mische das Mehl und 1 Prise Salz unter. Gieße die geschmolzene Schokoladenbutter dazu und rühre zum Schluss die Pistaziencreme unter.

Fülle die Masse in die Muffinförmchen, streue ein wenig der gehackten Pistazien darauf und backe sie für etwa 10 Minuten. Lass die Küchlein etwa 2 Minuten auskühlen, löse sie vorsichtig aus der Form und dekoriere sie mit einem Minzblatt und etwas Puderzucker.

