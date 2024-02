Wer könnte jeden Tag Pizza essen? Ich auf jeden Fall! Aber hast du schon mal von einer frittierten Pizza gehört? Die Pizza Fritta Napoletana ist ein beliebtes Streetfood in Italien und mindestens genauso lecker wie ihre knusprige Verwandte aus dem Ofen.

Neapels bestes Geheimrezept: Pizza Fritta Napoletana

Mit der Pizza Fritta Napoletana verpasst du dem klassischen Pizzarezept einen frechen Twist. Sie stammt aus der Region um Neapel und hat eine lange Tradition. Dort wurde sie von Straßenverkäufern als einfaches Essen für Arbeiter kreiert, die eine schnelle, sättigende und preiswerte Mahlzeit suchten.

Der Clou an der Pizza Fritta Napoletana ist, dass der Pizzateig in heißem Öl frittiert wird. Es gibt Varianten, bei denen die Füllung vor dem Frittieren in den Teig eingebettet wird, und andere, bei denen der Teig zuerst frittiert und dann mit den übrigen Zutaten belegt wird.

Inzwischen hat dieses Streetfood längst Herzen und Mägen weit über die Grenzen Italiens hinaus erobert. Die Kombination aus knusprig frittiertem Teig, fruchtiger Tomatensoße und cremigem Käse ist saulecker und steht der klassischen Pizza in nichts nach.

Wenn du gerne etwas Neues ausprobierst, dann versuche es doch mal mit diesem Rezept für Pizza Fritta Napoletana. Und lass dich auf keinen Fall von der etwas aufwändigeren Zubereitung abschrecken! Das Ergebnis ist es allemal wert und auch du wirst die frittierte Pizza bald zu deinem neuen Lieblingsgericht küren.

