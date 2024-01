So schnell stand dein Mittag- oder Abendessen noch nie auf dem Tisch – zumindest nicht, wenn du dir eine selbst gemachte Pizza gegönnt hast. Unsere Tortilla-Pizza muss nämlich nicht in den Ofen und einen Teig musst du dafür auch nicht erst selbst ansetzen und kneten. Stattdessen nimmst du fertige Tortillafladen aus dem Supermarkt, die du in der Pfanne zu einer leckeren Pizza brätst. So leicht und so lecker!

Schnelle Tortilla-Pizza aus der Pfanne

Nach gerade einmal 20 Minuten liegt deine Tortilla-Pizza bereits auf dem Teller. Je nachdem, für welchen Belag du dich entscheidest, ist sie sogar noch schneller fertig. Wir haben uns heute mal für Paprika, Mais, Oliven, Pilze und Salami entschieden, die du übrigens auch in der Veggie-Variante verwenden kannst. Als Basis dient eine fertige Tomatensoße aus dem Glas – das spart nochmals Zeit. Alternativ kannst du auch passierte Tomaten benutzen und diese mit ein paar Gewürzen und Kräutern verfeinern. Auch das dauert nur wenige Minuten.

Am besten bestreichst du die Tortillafladen zunächst mit etwas Soße und legst sie dann bereits in die Pfanne. Erst jetzt solltest du den Belag auf deiner Pizza verteilen, denn ansonsten könnte es ziemlich schwierig werden, die Tortillas unfallfrei in der Pfanne zu platzieren.

Probiere dich durch klassische Pizzen und backe deine Tortilla-Pizza nach ihrem Vorbild. Wie wäre es mit der Marinara oder Margherita? Wir mögen auch mal kleine Brokkoli-Röschen auf dem Teig. In der Leckerschmecker-Redaktion ist außerdem die Hawaii-Version mit Ananas und Schinken äußerst beliebt.

Weitere außergewöhnliche Pizza-Ideen gesucht? Na sag das doch gleich! Wir legen dir unsere Pizzakartoffeln und unsere Pizza-Bagels. Auch unsere schnellen Pizzaschnecken und unsere Pizzastangen sind jeden Bissen wert. Und ein Pizza-Fondue im Brot hast du bestimmt noch nie gegessen!