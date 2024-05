Stelle zuallererst den Nudelteig her, da er gekühlt werden muss, bevor du mit ihm arbeiten kannst. Gib dafür das Mehl und den Grieß auf deine Arbeitsfläche, forme mit der Hand eine Kuhle und gib die restlichen Zutaten hinein. Verknete alles vorsichtig miteinander, bis der Teig nicht mehr an den Händen klebt, und lege ihn für etwa 1 Stunde in den Kühlschrank.