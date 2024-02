Ein Pizzakuchen stellt eine kulinarische Kreation aus Kanada dar, die sowohl im Topf als auch in klassischer Kuchenform zubereitet werden kann. Diese Delikatesse schichtet Tomatensauce, Salami, eine Auswahl an Käsesorten und den charakteristischen Pizzateig übereinander – ein wahr gewordener Genuss für jeden Pizzafanatiker! Bei diesem Anblick fällt es schwer, nicht sofort in Begeisterung auszubrechen.

Der Pizzakuchen hat sich in Kanada zu einem wahren Hit entwickelt und ist häufig das Highlight bei unterschiedlichsten Feierlichkeiten und geselligen Zusammenkünften. Seine Beliebtheit hat sogar dazu geführt, dass er nun auch in den Vereinigten Staaten auf Speisekarten zu finden ist.

Die perfekte Kombination aus Pizza und Kuchen

Was den Pizzakuchen so besonders macht, ist die einzigartige Kombination aus Pizza und Kuchen. Die Kruste ist weicher als bei einer klassischen Pizza und die Füllung reichhaltiger.

Die Zutaten für den Pizzakuchen lassen sich nach Belieben variieren, aber typischerweise enthält die Füllung Tomatensauce, Käse und Fleisch. Du kannst jedoch auch kreativ werden und andere Zutaten hinzufügen, wie zum Beispiel Pilze, Paprika, Zwiebeln oder sogar Ananas.

Der Pizzakuchen bietet eine tolle Möglichkeit, deine Lieblingszutaten in einem neuen und aufregenden Gericht zu vereinen. Zudem ist er einfach zuzubereiten und eignet sich perfekt für viele hungrige „Mäuler“.

Nach einer Stunde kannst du den genialen Pizzakuchen servieren. Ein tolles Gericht für alle, die „normale“ Pizza zu langweilig finden. Aber seien wir doch mal ehrlich – egal, ob als Kuchen oder als platter Klassiker: Pizza geht einfach immer.

Für den Pizzateig: 600 g Mehl

4 g Hefe

2 TL Zucker

270 ml lauwarmes Wasser

2 EL Pflanzenöl

1 TL Salz Außerdem: 120 g in Scheiben geschnittene Salami

300 ml gehackte Tomaten

1 TL Oregano

1 Handvoll Basilikum

Salz

Pfeffer

80 ml Olivenöl

ca. 450 g geriebener Käse je 1/3 Cheddar, Emmentaler und Mozzarella Zubereitung Als Erstes bereitest du den Teig zu. Gib das Mehl auf eine Arbeitsplatte und forme in der Mitte eine Mulde. Verrühre Zucker mit Hefe und Wasser und gib die Mischung in die Mulde. Bestäube alles mit Mehl. Lass zunächst alles für ca. 10 Minuten ruhen. Gib anschließend Öl und Salz hinzu und verknete alles, bis ein homogener, glatter Teig entstanden ist. Forme den Teig zu einer Kugel und decke diese mit einem Tuch ab. Lass den Teig nun für ca. 1 Stunde an einem warmen Ort gehen. Tipp: Idealerweise stellst du den Hefeteig bereits am Vortag her und lässt ihn über Nacht abgedeckt im Kühlschrank gehen.

Stich aus dem Pizzateig 3 gleich große Kreise in dem Durchmesser aus, der demjenigen deines Topfes bzw. deiner Kuchenform entspricht. Lege die Kreise dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech und schiebe es bei 180 °C Umluft für 15 Minuten in den Ofen. Stelle den übriggebliebenen Teig erst einmal beiseite. Tipp : Am besten beschwerst du die Kreise während des Backens mit einem zweiten Backblech.

Schneide nun die Salami in Scheiben.

Gib danach gehackte Tomaten, Basilikum, Oregano, Olivenöl, Salz und Pfeffer in ein Gefäß und püriere alles.

Kleide nun einen Topf oder eine Kuchenform (Durchmesser: 16 cm) mit dem noch verbliebenen Teig aus. Am besten fettest du den Topf vorher ordentlich ein.

Lege nun einen schon vorgebackenen Teigkreis auf den Boden des Topfes bzw. der Kuchenform.

Fange dann an, zu schichten. Erst kommt ein Klecks Tomatensoße in den Topf, dann geriebener Cheddar, dann folgen ein paar Scheiben Salami.

Auf die Salami kommen ein weiterer vorgebackener Teigkreis, Tomatensoße, geriebener Emmentaler und Salami.

Nun kommt der dritte und letzte vorgebackene Teigkreis in den Topf. Tomatensoße, geriebener Mozzarella und Salamischeiben folgen.

Stülpe den überlappenden Teig über die obere Topfkante und schiebe den Pizzakuchen bei 160 °C Umluft für 60 Minuten in den Ofen.

